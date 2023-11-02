低量潮看三大止跌訊號

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國際政經局勢仍屬相對不穩定，台股成交量能萎縮，加權指數一度跌破萬六關卡，止跌回穩關鍵除了國際股市外，基本面關注財報與法說，籌碼面則觀察官股與外資動向。

美國財報季有驚喜也有驚嚇，如Amazon、Intel上漲，Google、安森美走跌，主要重點在於市場對財測是否埋單。三大指數中僅剩下代表科技類股的Nasdaq尚未跌破過二四○日均線，道瓊指數跌破二四○日均線與五月中旬低點，全年報酬率轉負，S&P 500指數有三個交易日收盤價在二四○日均線之下，等同於回到第二季平台整理區上緣，需特別留意三大指數的月ＫＤ指標，已是全面交叉向下狀態。

美國調降第四季借款規模

費城半導體指數近日也回到二四○日均線震盪，為上半年整理區間上緣，而反應美國中小企業的羅素二○○○指數，不僅是領先破低，且等同回到二○二○年第四季的水準。聯準會十一月一日將做出利率決策，然而在長天期公債殖利率攀高的背景下，實質等同升息效果，市場預料以按兵不動機率為高，不過第三季ＧＤＰ四．九％，加上九月ＣＰＩ等通膨相關數據，年底前是否再升息還有變數。

被外媒稱為「絕地七騎士」的七檔重量級權值股，是S&P 500指數今年漲勢的最大推手，其餘四百多檔個股多數下跌，對比羅素二○○○指數破底，顯示在高利率將延續一段時間的環境下，大型科技股財務體質、獲利能力與營運展望屬相對健全，然而中小型股恐相對難抗衡，另外，也反應市場對風險的規避性，在政經局勢不穩下，投資績優股會比較安心。

美國財政部表示，由於歲入高於原先預期，假設年底現金餘額為七五○○億美元的情況下，本季將借貸七七六○億美元，低於七月底預估的八五二○億美元，也低於華爾街的預期，或能讓債市短暫鬆一口氣，不過該金額仍是創下歷年同期新高，且預估數字顯示明年首季債務發行量為八一六○億美元，聯準會也持續執行量化緊縮政策，美國十年期公債殖利率一度突破五％過後，接下來除了誰持續購買國債之外，還必須觀察殖利率是否有再次走升的可能。

日本央行決議維持超低利率政策不變，聲明中也表示鑒於國內外經濟和金融市場的不確定性極高，有必要適當提升靈活性，十年期公債目標水準仍維持在○％，不過原本一％上限改為參考，雖然是放寬殖利率管控政策的彈性，然而調整幅度低於市場預期，日圓兌美元回貶至一五○，美元指數維持在一○六．五上下震盪，新台幣則貶值至今年新低近三二．五元。

財報、法說會與官股態度

中國第三季ＧＤＰ成長率四．九％，從季對季成長率的比較來看是增加的，但是十月製造業ＰＭＩ再次回落至五○以下，低於市場預期，縱然有部分是因為十一連假的季節性因素，然而也代表著復甦依舊相對疲弱，除了持續留意大型房地產商的財務危機之外，富士康遭到中國官方查稅，鴻海股價跌破百元以及平台整理區，後續效應須持續關注。

德國與法國股市跌破二四○日均線後震盪；德國股市持續力守三月低一四四五八點，而法股則已跌破三月低點；亞洲股市方面，日股姿態相對較高，力守十月初低點，不過六○日均線轉為下彎，韓股跌破三月低點後，仍持續向下探低，逼近去年收盤位置，中國股市近日反彈，其中上證指數再次面臨三○○○點保衛戰，港股仍在下跌軌道當中。

台股加權指數雖一度跌破萬六整數關卡，不過仍力守在二四○日均線之上，已屬相對強勢，外資連續四個月賣超，且連續三個月超過一○○○億元，全年轉為淨賣超，自營商包含避險今年賣超金額還高於外資賣超，然而投信不離不棄，今年買超金額突破二○○○億元，指數型基金、政府撥款加上八大行庫，為主要買盤動能來源。

新台幣貶值幅度相對較輕但不會獨強，台股也是，能否順利止跌回穩，與國際股市必有一定程度的連動，尤其是費城半導體指數，除了外部力量之外，可觀察基本面與籌碼面，財報是回顧、法說是展望，第三季在新台幣貶值的背景下，對以科技業為主的台股而言是加分項，NB/PC復甦、智慧型手機谷底已過，幾乎成為共識，籌碼則可多留意官股動向。

美國對中國的晶片禁令升級，且沒有緩衝期，使得第二季領軍上攻的ＡＩ相關個股，近期反而成為修正的主要災區，盤面上無主流類股引領，僅為類股輪動格局，從網通、記憶體、ＩＣ設計到近日的ＰＡ，加上成交金額萎縮，然在系統性風險未擴大之前，個股仍可各自依據題材、業績、籌碼表現。淺水無大魚，建議可多觀察適度等待、擬定戰略再出手，會相對安全且進退有據。（全文未完）

文／黃俊超

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