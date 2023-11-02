開辦南向僑生專班有成 東南亞僑校組團參訪台中青年高中

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台中青年高中開辦南向僑生專班有成！為配合僑務委員會推動南向政策，加強與東南亞地區僑校經營管理者之間的聯繫與交流，增進對台灣現階段僑生來台升學政策及國內教學環境的瞭解，日前邀請東南亞地區僑校校長及主任組團來台參訪，訪問團來到青年高中進行交流，受到該校師生們的熱烈歡迎。

僑委會為了讓海外華僑子弟回台學習，由校方和企業界產學合作，特別辦理僑生3＋4技職專班，讓學生可以透過半工半讀制度，習得一技之長，每學期三個月在企業界有薪實作，三個月在校專心讀書，讓學生自食其力，完成學業。自開辦以來，普遍受到新南向國家經濟弱勢僑生家庭的歡迎，因此學生就讀人數逐年成長，自2014年開辦技職專班，至今年招生人數已超過4,000人。

青年高中董事長蔡侑展表示，歡迎僑校校長及主任的到訪與交流，此次重量級的參訪團成員，多數代表各國各地的保薦單位，足以影響一半以上的南進招生總額，因此，青年高中非常重視貴賓團的參訪。青年高中自2019年開始招生南向專班，從第一年45位僑生同學，至今年第四年現有僑生共750人，倍數成長的事實，證明青年高中對僑生的照顧與對教學的用心皆受到肯定。

參訪團團長-非凡教育中心執行長陳秋蓉表示，青年高中一直是東南亞各國僑生的首選，東協十國中就有來自八國的僑生選擇就讀青年高中，今年她也推薦學生到青年高中就讀，感謝青年高中對僑生無微不至的照顧。

隨後，由校長洪煜勳帶領參訪團參觀青年高中資訊科、商用資訊科、汽車科、食品烘焙科及餐飲科之專業實習教室，並由副校長張簡溪俊陪同參訪團觀賞表藝科、音樂科及舞蹈科在舞台上的精湛表演。參訪團讚許青年高中環境優美且富有藝術氣息，學生表現優異有禮貌，確實是一所值得推薦就讀的績優學校。