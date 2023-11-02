假日一位難求 清境商圈停車場12月起收費

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南投縣仁愛鄉清境農場是旅遊勝地，每逢假日清境、合歡山沿線的停車場一位難求，加上近年興起車宿風，有人占停車格為家，影響其他旅客使用權益，由統一超集團經營的清境商場、小瑞士花園附設停車場，12月1日起收費，小型車每小時50元、大型車每小時100元。

統一超集團取得清境農場的清境商場、小瑞士花園經營權多年，不僅有海拔最高的星巴克進駐，還打造夢幻水上教堂、高山星空露營區等，每年服務近百萬人次遊客，周邊停車空間有限，每到假日停車位一位難求，轄下清境商場有88格停車位、小瑞士花園60格停車位，相關停車場已設置車牌辨識系統，近期張貼公告，指停車場12月1日起採24小時全天計費。

清境商場、小瑞士花園不少車位遭長時間佔用車宿或露營，甚至有車輛一停長達3年，因此業者9月下旬、中秋連假期間已張貼公告，預告停車場採取全天24小時計時收費，即日起至30日試營運期間不收費，12月1日起，停車前半小時免費，逾半小時以1小時計費，小型車每小時收費50元，大型車每小時100元。

為了避免因為停車收費流失客源，業者也提出優惠辦法，當日憑清境農場、清境商場、小瑞士花園消費的電子發票，小型車消費滿300元可折抵1小時、滿600元折抵2小時，單日最高折抵2小時；大型車則是消費滿3000元折抵1小時，滿6000元折抵2小時，同樣最高折抵2小時。

清境農場轄下停車場，是否跟進統一超集團採停車收費制？清境農場指出，目前國民賓館、青青草原南商圈及北商圈停車場，大約有300個停車位目前仍免費，未來將視實際情況再研議是否收停車費。