花蓮長者流感接種率全台最低？衛生局：與現況不符

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流感仍處流行期，疾管署公布公費流感疫苗數據顯示，各縣市65歲以上長者接種率，花蓮縣34.1％吊車尾，不過花蓮縣衛生局長朱家祥提出數據，花蓮縣10月2日起實施65歲以上長者等公費流感疫苗接種，中央核9萬劑，到目前已打了6萬1千多劑，接種率達67.9％，中央公佈數據可能列入「設籍花蓮縣長者」施打數，與整體現況不符。

流感疫苗自上月2日開始接種，首波施打對象是65歲以上長輩、6個月以上幼童、國小以上至大專、醫事人員、安養及長期照顧服務人員等、此外，今年也新增托育人員為公費流感疫苗施打對象，不限戶籍，符合資格都可施打。

朱家祥說，花蓮縣共獲得中央配發9萬劑疫苗，廠牌分別為法國賽諾菲的巴斯德、國光生技安定伏、東洋的輔流威適、高端生技的高端四價流感疫苗等，截至上月30日已累計61151人接種，施打率67.9％。

朱家祥說，本月1日起也開放第二階段對向50歲至64歲民眾，目前剩下不到3萬劑，將持續接種到用完為止，因施打注射率高，衛生局已向中央申請再核發2千劑中。

疾管署10月31日公布各縣市接種情形，65歲以上長者接種率全國平均為38.9％，金門縣32.2％、台北市33.5％、花蓮縣34.1％「吊車尾」。朱家祥說，因施打注射對象不限戶籍，例如安養院（機構）為公費注射，施打率高，但並非都是花蓮縣民，因此這項數據可能是列入「花蓮縣籍長者」，與現況不符。

朱家祥提醒，符合疫苗公費資格者，可到花蓮51間流感疫苗合約院所及13鄉鎮市衛生所接種流感疫苗，各醫療院所名單可上花蓮縣衛生局網站查詢。