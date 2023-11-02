加熱菸遲不開放 資深媒體人：長照健保、社福拉警報

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資深媒體人彭華幹2日號召近百名輪椅族，前往行政院抗議國健署遲不開放加熱菸，用健康風險評估阻擋加熱菸合法上市，甚至要求做耗時20年的流行病學研究；造成黑市猖獗水貨商大賺，政府卻抽不到菸捐菸稅，不但無視加熱菸使用者權益，也影響菸捐及稅收，讓長照健保、社福一起拉警報。

這次抗議有不少需要長照的民眾前往，從鶯歌坐輪椅來的60歲男子說，他兒子上班賺不了什麼錢，不知道政府在做什麼？有稅不收！他請不起外勞看護，更住不起醫護之家，沒有長照，全家就完了。另一位陳姓身障婦人說，健保一直漲，長期處方箋也漲，每個月看病花很多錢，政府為什麼明明有稅不收，卻不斷上漲健保費？

彭華幹指出，去年政府徵收菸稅約469億元、菸捐295億元，高達764億元的菸稅捐大都挹注長照和健保基金。《菸害防制法》通過納管加熱菸，國健署卻卡關，讓加熱菸水貨發大財，政府卻抽不到加熱菸的菸稅捐，台灣正陷入一場健康風暴，健保面臨破產，長照基金入不敷出，誰來照顧老人？年青人怎麼會有未來？

據財政部統計，菸稅自2017年調漲後，5年挹注長照基金高達1215億元，逾占7成。但今年前8個月，菸稅較去年同期短收5億元，短收比例近3％。根據政府2022年度預算案，菸捐總計279億元，其中134億元列入全民健康保險基金，健保支出大半仰賴菸捐。

彭華幹舉例，今天購買一包100元的菸，大約有60元是繳給國家的稅捐，包括31.8元菸稅和20元菸捐，其他是關稅和營業稅。但國健署阻擋加熱菸合法上市，民眾被迫向黑市購買，導致水貨商賺翻了，政府卻收不到合法販售加熱菸能徵收的稅捐。

陳抗現場還演出行動劇，用大水壺代表販售菸品的稅捐集結後，依比例分配給長照、健保、社福和私菸查緝4個水桶，菸稅捐大都給了長照、健保；接著水壺轉向導入水貨商的水桶，政府讓黑市大發利市，加熱菸奇貨可居，竟然可以成為行賄官員的物品！

彭華幹痛批，媒體曾踢爆執政黨特定派系與固定紙菸商互動密切，當初有日本菸商要在台南設廠進口菸絲在台組裝，菸絲關稅是菸品的1／3，台灣不僅每年短收幾十億元關稅，台南市政府還減免地價稅、房屋稅、營業稅、貨物稅，當時市長就是副總統賴清德，為什麼對紙菸商這麼好？

抗議者在行政院前大喊口號，呼籲行政院和立法院各大黨團要強力監督，不該為個人或特定黨派利益，陪葬全民健康福祉，要讓健保、長照永續，讓台灣的年青人有未來。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。