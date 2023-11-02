百萬零股族小確幸！零股揭露時間縮短至5秒

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百萬零股族小確幸來了！證期局主秘尚光琪2日宣布，為提升盤中零股交易市場資訊的即時性，證券市場預計自今年11月27日縮短盤中零股試算行情資訊揭露間隔時間，由現行10秒鐘縮短至5秒鐘，她表示，盤中交易零股上線三年後，零股交易成交戶數大幅成長約248％現已達110萬戶，小資年輕族占比近三成，零股族偏好大型股，包括台灣五十的成份股、中型一百的成份股。

尚光琪指出，為提供小資族多元參與資本市場的管道，金管會於2020年10月26日開放以盤中交易零股方式、降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股的機會，且為提升盤中零股市場的流動性，自去年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。

尚光琪指出，從數據顯示，過去零股只能在盤後時，交易沒那麼活絡，開放盤中後，因為交易方式比較有效率、較快，加上交易金額門檻下降，深受小資族喜愛，整體零股族偏好的類股包括：台灣五十的成份股（占62．5％）、中型100的成分股（占15.9％），其他占14.5％。

尚光琪指出，盤中零股違約率相當低，至今年9月底僅百萬分之四，比去年同期百萬分之七又再下降，主要是有盤中零股只能用APP交易，券商都會推播讓投資人了解違約風險。

據統計，統計盤中零股制度上線至今年9月底止，三年來上市零股成交戶數由上線前約32萬戶成長至110萬戶，零股交易成交戶數大幅成長約248％，其中30歲以下年輕族群成長幅度最大，占比由21.10％成長至27.76％、來到30萬6,085戶，而31至40歲也很多，顯示年輕人對證券市場有相當之參與度。

盤中零股上線實施至今年9月底止，上市盤中零股日均值為19.28億元（占比0.64％），盤中零股自縮短撮合時間至1分鐘後迄今年9月底止，今年前九月上市盤中零股日均值為23.50億元（占比0.84％），均較盤中零股制度上線前（109年1月至9月），盤後零股日均成交金額2.23億元（占比0.12％）有顯著提升。