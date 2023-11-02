教育部113學年減資通訊擴增名額 略增護理系名額

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教育部公布113學年一般大學日間學士班新生招生名額共9萬8382名，比112學年10萬1705名減少3323名、約3％，其中半導體、資通訊等領域擴充名額減少22％，台大等頂大的招生總名額因此略減。不過同時，因應護理人才慌，教育部113學年讓12校擴充87個護理相關學系招生名額。

過去為配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部讓各大學資通訊系所學士班可外加10％招生名額。教育部統計，大學資通訊系所擴增招生名額，111學年核定1881名，包括公立大學1004名、私立大學877名；112學年度日間學士班部分共核定1649名，包括公立大學1015名，私立大學634名，公立大學增加11名、私立大學減少243名。

教育部這項政策雖然是讓公私立大學資通訊系所學士班都可以外加10％招生名額，但實際上，公立大學產生強大的磁吸效應，吸走了大部分學生，私立大學反而未受益。

教育部因此調整113學年招生政策，在半導體、AI（人工智慧）、機械領域（含資通訊）擴增名額方面，公立大學以增加培育碩博士班為主，私立大學以增加學士班招生為主，113學年公校改為最多外加5％，私校外加最多可達15％。

教育部統計，在半導體、AI、資通訊等領域，113學年學士班共38校、擴增1281個名額 ，包含公校535名、私校746名。跟112學年有40校、擴增1649個名額 （公校1015名、私校634名），113學年擴增名額減少22％，其中公校減少47％，私校增加17％。

大學學士班的資通訊領域擴充名額減少，但因應現在的護理人士慌，教育部在113學年讓12校 （公校4校、私校8校）、擴充87個護理相關學系招生名額。

113學年公立大學學士班減少資通訊領域、而增加護理領域招生名額後，台大總招生名額3510名、成大2771名，比112學年略減29個、44個。清大、陽明交大在減少資通訊擴增名額後，113學年招生名額分別為2000個、1777個，比112學年減少37個、27個。