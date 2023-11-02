十一長假拖累 信邦十月營收陷月減

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

信邦（3023）自結10月合併營收為26.04億元，較9月28.02億元減少7.08％，比去年同期27.92億元減少6.76％；惟累計前10月合併營收281.46億元，仍較去年同期成長10.64％。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，係因中國十一假期，工作天數減少所致。另相較於去年同期仍出現年減的原因，則是因為去年上半年度大陸因疫情封控，造成部分訂單遞延至下半年度趕工出貨，相形之下，今年度已無疫情因素干擾，加上疫後需求放緩及客戶端消化庫存等因素，今年度客戶端並無額外訂單需求所致。

就各產品別的表現言之，10月僅汽車及工業應用等產業之銷貨與9月持平，包括醫療、綠能、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較9月減少3.25％、14.2％及12.24％；累計前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少3.42％、汽車產業成長25.53％、綠能產業成長31.44％、工業應用產業成長10.61％、通訊及電子周邊產業減少14.67％。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收82.15％；連接器及零組件銷售佔17.85％。至於產業別銷售分佈，綠能產業佔合併營收30.7％；工業應用產業佔27.67％；通訊及電子周邊產業佔18.33％；汽車產業佔15.07％；醫療及健康照護產業佔8.23％。