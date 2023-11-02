歐萊德榮獲2023年全球企業責任獎項類別「企業轉型獎」

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評審大讚「他們是全球美妝企業實現淨零轉型的優秀典範！」

世界前三大媒體之一《路透社》英國晚間11月1日頒布全球企業責任獎，超過700家卓越企業進行評選，包含微軟、可口可樂、Kimberly-Clark、Master萬事通等國際大品牌。其中，入圍名單竟暗藏小蝦米戰鯨魚，最終由亞洲中小企業歐萊德奪下全球企業責任獎項類別「企業轉型獎」，評審大讚「他們是全球美妝企業實現淨零轉型的優秀典範！」。

《路透社》頒布2023全球企業責任獎（Responsible Business Award）。本屆高達700個入圍者，由25個國際評審選出15個類別獎項。其中，來自亞洲中小企業「O’right歐萊德」過關斬將榮獲「企業轉型獎」，歐萊德創辦人暨董事長葛望平也受邀至英國現場榮登《路透社》舞台受獎。

《路透社》評審對歐萊德講評提到：「企業轉型獎類別有很多優秀的作品，選擇起來很困難，最終受到 O'right對實現淨零排放的關鍵啟發，並且非常欣賞中小企業在永續發展領域可以做的事情。O'right出色且鼓舞人心的示範，希望看到更多國際企業也遵循這種模式，真是太棒了！」，歐萊德以17年來綠色轉型計畫與氣候行動做出最佳示範，證明亞洲中小企業也能走向全球舞台！

2015年聯合國提出SDGs 17項永續發展目標，成為全球推動永續發展的共同語言與策略架構。歐萊德作為全球領導性的永續美妝，2020年起早完成全組織、工廠、產品全面性碳中和，甚至是做到範疇三（Scope 3）組織活動產生的溫室氣體排放，讓不少人大開眼界！

葛望平董事長分享，創立初期苦尋綠永續範例，最後猶如海底撈針，隻身踏上轉型路。2009年啟動現在組織、企業最頭痛的「碳足跡盤查」，把策略地圖攤開全面執行減碳計畫，「減碳」是一條漫長的路，但歐萊德耐心做到了。隔年，即取得台灣第一批PAS2050碳足跡產品SGS驗證，2011年完成第一支PAS2060產品碳中和BSI認證，也是全球第一支零碳洗髮精。時至今日，這支零碳洗髮精也在聯合國COP26全球氣候峰會被大會主持人讚嘆：「終於有一瓶沒有罪惡感的洗髮精」，一瓶滿滿承載企業綠色轉型希望。