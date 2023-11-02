《國際金融》軟銀公司債股票 日本存股族福音

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】2日，日本新推出公司債可用股票交易的方式來買賣，這是東京交易所首次有此類金融商品發售。以軟銀公司債股票（bond-type stock）來說，掛牌首日沒想到竟深受散戶與法人共同喜愛，盤中交易價格不僅絕大部分的時間都高於發行價位，最後也歡喜收紅。

藉著這些公開發行的公司債股票，軟銀這次拿到1200億日圓，約8億美元資金。軟銀公司債股票的交易代碼為94345，就是軟銀旗下的行動通訊公司股票代碼9434，後面再加上5。

這個以軟銀公司債為主來發行的股票，一開盤的價位就是發行價4000日圓，最高一度漲至4040日圓，盤中沒有走跌過，最後收在4025日圓，上漲25日圓。

軟銀表示，未來可能會推出更多此類新的金融商品。據悉，這種軟銀公司債股票的訴求對象，主要是以想要固定拿到2.5%股息的散戶。倘若軟銀想在5年後買回，則可按當初的發行價贖回。

由彭博社匯集的資料可知，今年售出的5年期，並使用日圓計價的公司債，平均票面利率只有0.6%而已，難怪有這麼多日本投資人，都對這檔新推出的軟銀公司債股票這麼有興趣。

已擺脫通貨緊縮的日本，現已進入40多年來從沒遇過的通貨膨脹階段，當地民眾也希望能找到抵抗通膨的金融商品，因為非常喜歡儲蓄的日本人深知，錢放在銀行不但不會變多，反而會愈來愈少。

這個軟銀公司債股票，可以在東京交易所內任何時間自由買賣。另外，也可透過日本政府極力倡導的NISA（少額投資免稅帳戶）來交易且不用被課稅。大和證券表示，新的融資工具日後應會常看到，這類型的股票被視為資金的一種，故不會有稀釋股本的問題，而且持有者沒有像傳統股票一樣有投票權。

根據發行券商統計，這檔軟銀公司債股票在上個月的承銷時期中，散戶共大買1,100億日圓等值的股票，是中央機關與區域性放款機構等法人，所購買金額的11倍之多。