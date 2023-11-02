《半導體》AI處應用轉換期 愛普*全年營收恐低於預期

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【時報記者王逸芯台北報導】愛普*(6531)今(2)日舉辦法人說明會，第三季營收和營業利益率連續兩季呈現回升，單季每股獲利3.27元。展望全年，因AI(人工智能)正處應用轉換期的影響，故全年營收恐低於原本預期，但長線隨著IoT市場拉貨動能回溫及AI開案量持續增加，營運表現仍值得期待。

愛普*第三季營收為12.4億元，季增加13%、年增加4%；單季毛利率41%，EPS為3.27元(皆以股票面額５元計算)，若排除GDR未動用資金所衍生之兌換利益及相關稅上影響，擬制調整後單季EPS為2.24元；今年前三季累計營收30.64億元，年減28%，EPS為6.64元(皆以股票面額５元計算)。

愛普*表示，第三季營收和營業利益率連續兩季呈現回升，庫存調整告一段落回復正常水位，第三季營運較第二季持續成長，但受到AI正處應用轉換期的影響，全年營收恐低於原本預期。

愛普*總經理洪志勳表示，第三季整體而言，不論是連接裝置、穿戴型裝置及影像音訊等應用市場的需求都有增長，IoT的應用市場已經回到了長期成長的趨勢線上。愛普*的IoTRAM在產品規格和服務品質有很大的優勢，將持續開發新一代的IoTRAM技術，切入有更低功耗、更高頻寬需求的新應用市場，例如傳統內建SRAM的應用市場，進一步擴大應用佈局。

愛普*的AI事業部尚處於轉換期，營運重心將由加密貨幣應用，轉為與客戶合作在HPC以及LLM大型語言模型加速器的POC(Proof of Concept概念驗證)項目的執行，AI業務的長期增長潛力仍保持樂觀。愛普*VHMTM(Very High-bandwidth Memory)的技術在加密貨幣市場中已被證實可行且效能驚艷，多家主晶片廠商看好愛普*的技術優勢，希望引入其VHM技術來完善AI晶片的效能。

愛普*執行長陳文良表示，愛普*正積極推展新的產品線嵌入整合式被動元件(IPD)，IPD在先進封裝的應用非常廣泛，傳統積層陶瓷電容(MLCC)的物理化學特性不同於IC，在先進封裝的環境下，必須用Silicon IPD才能確保與製程的兼容。愛普*透過不同商業模式，如提供客製化分離原件(Customized Discrete Component)的產品銷售、IP授權或是其他客製化服務來與客戶進行合作。其中帶IPD的Silicon Interposer，不僅能支援2.5D封裝更高的速度需求，也提供更好的電源和訊號質量，已經有客戶tapeout，將會開始逐漸貢獻營收。

總體來說，愛普*在IoT記憶體領域展現出強大的競爭力，並持續努力在AI領域取得突破，預期隨著IoT市場拉貨動能回溫及AI開案量持續增加，愛普*長線營運值得期待。