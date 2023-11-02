《紡纖股》廣越旺季效應 Q3每股賺6.29元

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【時報記者任珮云台北報導】高端機能服飾及羽絨衣代工廠廣越(4438)2日召開董事會通過112年第三季合併財務報表，第三季單季合併營收65.13億元，較去年同期減少12.72億元；營業毛利10.49億元，較去年同期減少3.48億元；營業淨利6.29億元較去年同期減少2.78億元；稅後淨利7.08億元，較去年同期減少3.19億元；淨利歸屬於本公司業主為6.50億元，每股獲利6.29元。

112年前三季累積合併營收139.24億元，較去年同期減少16.92億元；營業毛利22.23億元，較去年同期減少5.13億元；營業淨利10.54億元，較去年同期減少4.54億元；稅後淨利10.28億元，較去年同期減少4.63億元；淨利歸屬於本公司業主為8.60億元，每股獲利8.31元。

廣越集團第三季營運表現仍維持傳統旺季模式，穩定獲利，惟較去年同期減少，主係因2023年成衣產業受到通膨影響，終端消費市場力道降緩，廣越主要運動品牌客戶亦受大環境因素影響，訂單縮減所致。展望2024年，隨著客戶庫存調整逐步進入尾聲，訂單需求可望復甦轉趨正向。

整體而言，廣越集團對於未來發展仍審慎樂觀，在產業環境較為嚴峻的情況下，努力掌握現有客戶訂單，維持競爭力，同時亦積極開發新品牌客戶訂單，增加新產品線，法人看好廣越集團未來營運版圖將逐漸擴大。