孕婦唐氏症篩檢 台中市明年起全額補助

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台灣少子化嚴重，國民黨市議員朱暖英2日指出，晚生增加生出唐氏症兒風險，但年輕人也有機率，母血唐氏症檢驗費用2000多元，要求市府應補助讓年輕人安心生育。衛生局長曾梓展表示，市府明年開始補助孕婦進行母血唐氏症篩檢，最高補助2200元，34歲以上則做羊膜穿刺，原本就有補助。

台中市議會今天進行警消環衛委員會業務質詢，朱暖英表示，少子化已是國安問題，生育年齡逐年提高，根據國健署資料，34歲以上懷孕就是高齡產婦，目前已成為生育主力。內政部統計，2012年至2022年35歲以上產婦占比是10年前的1.7倍，平均生育年齡32.4歲。

朱暖英表示，現在晚婚晚生的人多，高齡產婦有潛在的健康風險，35歲以上的媽媽生下唐寶寶的機率約1／250，因此唐氏篩檢很重要，有唐氏症篩檢，就可以預先知道防治唐氏症，解除風險民眾才生的安心，藉此促進生育安全，因此要求衛生局針對唐氏症篩檢做補助。

曾梓展表示，台中市生育率年年降低，2020年新生兒1萬9185人、2021年1萬8801人、2022年1萬7721人，今天可能會更低，為鼓勵年輕人安全生育，明年起到合約院所執行孕婦母血唐氏症篩檢，衛生局補助最高2200元（全額補助），民眾只需負擔掛號費等行政費用，預計可補助2600人左右。

曾梓展並表示，中市每年新生兒約1萬8000名左右，沒有強制每個人都要檢驗，明年市府將全額補助，至於34歲以上的高齡產婦，就不用額外做唐氏症篩檢，直接做羊膜穿刺，本來就有補助。