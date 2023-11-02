高科大太陽能車實用性獲獎 日商加碼20萬獎學金獎勵學子

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2023世界太陽能車挑戰賽（BWSC）於10月29日圓滿落幕。代表台灣出賽的高雄科技大學指導的太陽能車完賽並獲得實用性第2名。賽事贊助商日本普利司通2日與車隊指導教授艾和昌等人分享榮耀，並加碼贈予獎學金新20萬元新台幣給學生。

2023 BWSC日前圓滿落幕，代表台灣出賽是由高雄科技大學教授艾和昌所指導的阿波羅9代（Apollo IX）太陽能車，是第7次參加該項賽事，今年以73.5％的分數排名實用性第2，並獲頒Rinstrum精密重量獎，堪稱是此次比賽中最接近市場商業化的車輛。

賽事贊助商日本普利司通今日由台灣區總經理石井聡人帶領團隊慶賀慶賀參賽團隊榮耀回國，並加碼贈予20萬元為年輕學子勇於挑戰的精神鼓舞打氣。今年世界太陽能車挑戰賽分為「挑戰級」和「巡洋艦級」兩個等級，後者除了駕駛員外，還需要搭載乘客，且為了公平，駕駛員和乘客均需配重。賽事結果，從達爾文出發的 31 輛隊伍中，有 23 輛屬於「挑戰級」，8 輛屬於「巡洋艦級」，而最終只有12輛挑戰賽完成了3022公里的全程，其中5輛是阿波羅9代車所屬的巡洋艦級。

赴澳參賽的阿波羅9代車首次配備了由日本普利司通贊助的永續技術的輪胎參賽，此款輪胎使用63％回收可再生材料，可減少電動車面臨的滾動阻力、增加行駛里程。

對於創新技術與材質的發展，總經理石井聡人表示：「綠能環保及永續社會，是普利司通與阿波羅太陽能車隊共同的理念，我們期待這次從世界太陽能車挑戰賽帶回的寶貴經驗與知識，能成為我們在實現與太陽共生夢想道路上肥沃的養分，繼續引領我們向綠色永續未來的道路上穩健前行。」