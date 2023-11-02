潭雅神工協會十週年慶　金手獎薩克斯風樂團受邀演奏 掌聲不斷

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臺中市潭雅神工業廠商協進會(簡稱潭雅神工協會)，10月31日舉辦十週年慶活動，邀請到中央與地方官員、民意代表及25個公協會團體等來賓蒞臨，現場冠蓋雲集。活動中除了邀請臺灣經濟研究院孫明德主任就「全球經濟情勢與產業景氣展望」做專題演講外，也邀請「臺中市金手獎薩克斯風樂團」現場演奏，掌聲不斷。

臺中市金手獎得獎廠商協進會會員皆是由獲得臺中市金手獎的企業所組成，每一家企業都是臺中市表現優異的廠商，此次潭雅神工協會十週年慶活動，受邀演奏薩克斯風，不僅代表金手獎協會和潭雅神工協會穩固的情誼，更展現金手獎協會熱情團結的向心力。

此次薩克斯風演奏由侯仁偉老師率先登場。侯仁偉老師畢業於國立台灣藝術大學主修薩克斯風，為台中知名薩克斯風老師，已任教超過15年，學生超過200多位，目前擔任爵響Sax重奏團、台中建經Sax重奏團、中興大學EMBA、中興興叭克、台中傑人會、松竹扶輪社、東南扶輪社、豐原中央扶輪社、中科愛樂、黃鶯出谷、金手獎樂團等15個薩克斯風樂團指導老師。

緊接著侯仁偉老師之後登場的就是「臺中市金手獎薩克斯風樂團」。潭雅神工協會副秘書長廖于凱在介紹時說，「臺中市金手獎」是由台中市政府所創辦的績優廠商獎項。而其中一群熱愛音樂的金手獎得主，因為志同道合，特別成立了金手獎薩克斯風樂團，由台中市工策會黃于珊總幹事擔任榮譽總監，成員都是金手獎企業的核心人物。大家在經營企業之餘，抽空練習薩克斯風技藝，讓樂聲療癒身心。

金手獎薩克斯風樂團總共演奏四首曲子，上台演奏者包括上溢精密公司總經理孫志仲，他同時也是這一屆金手獎得獎廠商協進會理事長。另外還有全豐工業總經理劉宏洲、上研機電總經理林釗宏與副總經理謝滿玉、元大維企業經理陳淑薇、維勝特企業董事長林有堂、環璟科技經理陳梅桂、愛德利科技總裁朱守昱。