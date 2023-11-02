2023 ITF台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會 聯合推出食宿優惠

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「2023 ITF台北國際旅展」即將於2023年11月3日至6日台北南港展覽館一館盛大展出！台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲將於攤位I2201聯合推出超值食宿優惠，並於10月27日起三館同步開賣線上旅展，住宿券14折起、餐飲券5折起，台北遠東還推出健身按摩券38折起等超值專案，數量有限，售完為止。於實體旅展期間，不限消費金額即贈瑞士牛奶霜淇淋，消費滿9,999元即贈香格里拉番茄牛肉麵兌換券 (價值298元)，預計今年旅展將為三館帶來近五千萬業績，比去年成長10%。而台北遠東香格里拉飯店吉祥物-台灣黑熊LaLa也將會參加大會的吉祥物大遊行，和粉絲們互動拍照！

10月27日至11月17日，台北遠東香格里拉及Mega50線上旅展，10月27日至11月12日，台南遠東香格里拉線上旅展。

全台唯一最佳酒店殊榮 台北遠東香格里拉超值奢華體驗

台北遠東香格里拉獲頒國際知名康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023年度讀者之選「最佳酒店」的肯定，亦是台灣唯一上榜的酒店！飯店為歡慶獲獎殊榮，推出各式優惠住宿券、餐券、健身按摩券，不論是歲末年終親友聚餐、企業尾牙春酒或是犒賞自己都是絕佳選擇！

最優惠的住宿首選《豪華客房》平日住宿一晚含兩客早餐，優惠價只要4,499元 (原價24,134元，享19折)，奢華又舒適的《雅仕套房》雙人住宿兩晚套券含兩客早餐，優惠價19,998元 (原價58,906元，現享34折，可分開使用)，享受獨具品味的豪華套房，還可於行政樓層豪華閣貴賓廳享尊榮禮遇，包含下午茶、晚間雞尾酒小點以及翌日早餐，遠離塵囂享受寧靜時刻，暢游頂樓景觀溫水泳池，飽覽台北迷人城景，體驗難忘的奢華之旅。訂房請洽(02) 2376-3266。

台北遠東香格里拉 6F香宮《烤鴨龍蝦雙享四人套餐》只要5,488元。圖／台北遠東香格里拉提供

不僅住宿券超值吸睛，台北遠東香格里拉看準年底聚餐熱潮，美食更是此次一大賣點！超人氣的遠東Café自助餐廳是台北最受歡迎的寰宇美食天堂之一，十二大主題廚房演繹各國經典佳餚，歲末回饋感恩價最低優惠73折，平日午餐或晚餐10客券套組，平均每客只要1,275元 (原價1,738元)，平日下午茶券每位平均僅需785元 (原價1,078元)，此外，線上旅展於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」！遠東Café 週一至週三自助下午茶2客券只要1,111元 (原價2,156元，約5折)、早餐2客券也只要1,111元(原價1,958元，約56折)，把握一年一次的超低優惠，盡享五星級國際廚藝團隊的精湛手藝。

飯店另有多款旅展限定主題美食套餐，讓消費者輕鬆享受頂級食尚饗宴，包含：

香宮粵菜餐廳《烤鴨海鮮雙享四人套餐》5,488元 (原價9,394元，約享58折)，可享經典香宮脆皮烤鴨、瑤柱鮑絲扒金磚時蔬、琥珀蹄香生菜鴨鬆、日本瑤柱番茄豆腐鴨架湯、X.O.醬澳洲海虎蝦燜伊麵、蓮子紅豆沙美味港點及鮮果盤。

ibuki日本料理餐廳《平日午間限定鐵板雙人套餐》也只要4,780元 (原價8,680元，約享55折)，可享坐擁敦南大道欒樹美景的日式鐵板燒極致美味，包含手工山藥豆腐蝦佐松露芡汁、季節二品生魚片、安康魚肝茶碗蒸、鰻魚圓茄佐照燒醬、美國菲力佐五種季節野菜與活半尾波士頓龍蝦、鹿兒島和牛香蒜炒飯、味噌湯和季節果物及抹茶冰淇淋。

上海醉月樓《平日雙人套餐》3,580元 (原價5,710元，現享63折)，這套豪華海鮮雙人套餐含松茸菇燉雞湯、樹子蒸波士頓龍蝦、南乳燒腩排、雞汁小籠包、黃金蟲草燴雙色山藥等十道滬式珍餚。

位於38樓的馬可波羅義大利餐廳旅展限定《平日雙人分享龍蝦義大利麵》1,800元 (原價3,520元，約51折)，盡享義式美食佐台北城市高樓美景，而馬可波羅酒廊更推出買到賺到的《雙人分享經典調酒四杯含兩款小點》優惠價僅需1,320元 (原價2,420元，現享55折優惠)，非常適合上班族團購，下班後輕鬆喝一杯。訂位請洽(02) 7711-2080。除了美食主題套餐之外，還有香格里拉香氛等精選商品及傳統聖誕烤火雞禮盒，優惠價3,582元 (原價3,980元，享9折)。

不僅如此，台北遠東香格里拉的健身俱樂部也祭出超優惠健身、按摩券，享受完善的健身房、三溫暖設施，以及頂樓戶外景觀溫水泳池，《平日設施體驗券套票5張套券組》優惠價只要3,750元，平均單次使用只要750元 (原價2,000，享38折)，另有《平假日舒壓按摩券 50分鐘套票5張套券組》優惠價10,000元，平均每次只要2,000 (原價14,000元，享71折)。迎接疫後新生活，照顧自己與家人的健康，預約專線(02) 7700-3071。

台南遠東香格里住宿券最高折扣14折起

台南遠東香格里拉緊鄰市區火車站，搭乘高鐵僅需20分鐘轉乘接駁車程，飯店位於交通樞紐地理位置，無論是騎乘UBike穿梭古都巷弄，或是搭乘市區巴士前往安平、四草、七股等生態之旅，都是當地旅宿最便利的首選！

此次旅展，飯店推出五款平日優惠住宿券，其中最受矚目的友善環境《特選尊榮客房雙人住宿三天兩夜》不含早餐，每張7,600元 (原價54,285、約14折)，保證安排高樓層32-38樓指定客房，續住期間還能以透過不整房、不補充一次性消耗備品及更換毛巾布巾等服務，減少能源消耗和碳排放量，在享受舒適的旅宿體驗，同時為地球盡一份心力；而喜愛睡到自然醒、待在飯店享受各式美食的玩家，則別錯過首次推出的《尊榮客房雙人住宿乙晚含翌日自助式午餐》每張5,000元(原價27,566、約19折)；歷年旅展熱賣的27坪小豪宅格局，一房一廳設有超大浴室及客用洗手間的《雅仕套房雙人住宿乙晚》，每組14,000元 (原價87,880元、約16折)，入住盡享貴賓廊禮遇，包含早餐，免費軟性飲料、歡樂時光特調雞尾酒(每日：5:30 p.m.-7:30 p.m.)、專人服務入住及退房手續等。

此外，消費者還可選擇團購優惠套券組，每組內含兩張住宿券、皆可分次使用，分別為享有貴賓廊禮遇與早餐的《豪華閣尊榮客房雙人住宿乙晚》，每組10,600元 (原價60,060元、約18折)，平均每張券5,300元；以及入住高樓層且含遠東CAFÉ自助式早餐的《特選尊榮客房雙人住宿乙晚含翌日早餐》，每組9,600元 (原價57,189元、約17折)。旅展優惠住宿券適用雙人於週一至週四入住。趁著旅展折扣，搶購國內熱門旅遊城市-台南住宿券，絕對是最聰明的選擇！

新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」旅展商品推薦

毗鄰板橋大遠百的新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」，居高臨下，雙北美景盡收眼底！迎接年度壓軸、最受矚目的ITF台北國際旅展，「Mega50餐飲及宴會」旗下三間人氣餐廳包括新北最高「50樓Café自助餐」(50F)、雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」(49F)、以及新北第一粵菜「望月樓」(48F)，積極備戰，網羅熱銷產品最低只要47折起！且特別提早自10月27日至11月17日線上開賣，消費者亦可於11月3日至6日(週五至週一)親臨台北世貿南港展覽館一館之香格里拉集團攤位(I2201)選購更多商品，詳情請洽(02)7705-9723。