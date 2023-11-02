《半導體》義隆Q4營收雙位數季減 董座:AI PC後年明顯動起來

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【時報記者王逸芯台北報導】義隆(2458)今(2)日舉辦法人說明會，義隆第三季營運表現優於預期，展望第四季，因為傳統性季節因素，加上急單減弱下，預計單季營收將會有雙位數衰退。談到近期最夯的AI PC/NB，董事長葉儀(日告)認為，義隆具有人機介面最大供應商優勢，這股AI PC/NB吸引晶片業者進入處理器市場，對義隆是正向的，但因為2024年會是AI PC的元年，消費者、業者都需要適應，故預計2025年會有比較顯著的成長。

義隆電第三季營收達35.01億元，季增加15%、年增加24.2%；單季淨利7.59億元，季增加68.3%、年增加55.5%；每股稅後淨利2.69元。單季毛利率47.2%，季增加3.1個百分點、年增加0.7個百分點；營業利益率為26.7%，季增加8.2個百分點、年增加7.8個百分點。

義隆表示，自去年第三季庫存去化開始至今約1年時間，已經慢慢接近正常水位。義隆第三季5個產品線中除MCU(微控制器)成長5%外，其他四個產品線都有雙位數季增。

義隆第三季營收表現比預期好，除常態性訂單，也有急單貢獻，急單涵蓋的產品很廣，占比營收約2成。惟急單效應在今年第二季、第三季很明顯，但進入第四季急單量已經慢慢減少，預計第四季有機會回復到以往季節性下單的常態。

展望第四季，義隆預估營收落在29~31億元，季減少11.5~17.17%，毛利率落在46~48% 營業利益率20.3~24%。產品比重上，觸控產品占比79%，會比第三季高，非觸控則為21%。

AI趨勢大行其道，驅動Arm架構的PC/NB近期廣受討論，董事長葉儀(日告)表示，近期看到高通、聯發科(2454)都相當積極在，義隆現在確實也有相關案子在進行，當有新進業者要CPU市場時，人機介面最大供應商勢必是業者做好的合作選擇，這就是義隆的優勢，儘管這已經不是第一次PC/NB處理器有新業者進入，但對於這一波AI所帶動起的相對以往看好。

葉儀(日告)進一步談到，AI PC/NB的應用包括Cloud端和edge端，2024年會是AI PC的元年，要考慮到使用者習慣、接受度等，故第一年滲透率不會很高，但預計2025年開始品牌業者會有比較明確的方向，2025年會有比較明顯的成長。

展望2024年，義隆認為，由於多數研究機構多看好產業趨勢會往上，一旦趨勢向上，義隆營業面就會往上，另外，chromebook今年已經出現回溫，預計明年還是會成長。