星巴克有望進駐！ 桃園稻米故事館轉型打造特色園區

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桃園市新屋區為北部重要水稻產地，日據時期興建穀倉與加工廠，主要7棟建築擁有特殊結構與造型，2004年登錄歷史建築，現有農會超市、稻米故事館、百年碾米機館等設施。為提升觀光效益，新屋區農會與星巴克洽談合作活化，盼打造稻米特色文化園區，知名連鎖咖啡進駐也可望帶動新屋觀光能量。

新屋農會舊倉庫群屋頂以日本瓦建造，有各種不同吉祥物造型，例如麒麟和獅子等，至今保存良好，穀倉則以磚牆建造，並標尺規以便檢測稻穀存量，其中木架結構系統以榫接懸吊構築，為北台灣少數留存的穀倉建築，結構座向與造型特殊，還有3層樓高的碾米木造機房、太子樓及倉庫等，具客家農產業建築特色，倉庫內稻米故事館與超市等經營，賦予老屋新生命，兼具米食教育和文化傳承功能。

新屋區農會總幹事盧永才表示，農會旁稻米故事館過去以預約制開放參觀，目前因館內重新規畫設計轉型，暫不開館，為重新活化館舍，農會與星巴克洽談合作事宜，星巴克美國總部也派員現勘，未來待申請到中央補助後啟動整修，希望透過與知名企業合作進駐，為稻米故事館打造嶄新面貌。

市議員陳睿生說，以嘉義「中埔穀倉農創園區」為例，在地農會與星巴克合作活化轉型，特色環境與氛圍吸引許多遊客前往，相信桃園也做得到，新屋稻米故事館「很有味道」，不僅有日據時期留下的建築，還有罕見的大型木造碾米機械，具保存價值，且地點區位佳，過去整修後參觀效益有限，相信未來星巴克進駐後，定能帶動最大化的觀光效益。

文化局文化資產科長董俊仁說明，目前新屋區農會正與星巴克洽談相關活化事宜，期待轉型為特色文化園區。為利後續歷史建築空間活化再利用，農會已研擬稻米故事館修復再利用及建置計畫，提案爭取文化部文化資產局補助，文化局預計在11月9日開初審會議，邀集專家學者審查討論，經審查通過後將轉陳中央申請補助。