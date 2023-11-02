戶外風潮加溫！ 百貨熱銷運動鞋出爐 限時2件7折、滿額送購物金

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疫後戶外活動火熱，強勢帶動時尚與機能兼具的運動鞋銷量，百貨公司趁著流行趨勢及周年慶好康，加上今年各家運動品牌款式齊全、價格也較以往便宜1至2成，激發買氣較去年增長15％到20％以上。業者觀察消費者近期挑鞋呈現3大趨勢：機能性強、百搭設計感、腳感舒適，尤其多元路線發展的鞋款很吃香，既能旅行穿上，工作或運動也適合，相較其他類相鞋款銷量增2成，各大百貨也趁機推薦自家最夯鞋履，為換季穿搭添新選擇。

Global Mall觀察，不同於疫情時多以個人運動或登山為主，現在揪團去運動登山正流行，且正值露營旺季，帶動今年運動鞋款銷售業績持續增長達15％。新北中和店主打Nike「Vomero 5男鞋」4500元，融合透氣與耐久材質，側邊含反光設計加上緩震系統增加運動舒適度，3日至12日NIKE新款鞋衣商品享兩件7折；戶外穿脫方便的鞋款也很夯，SKECHERS「GORUN MAX CUSHIONING PREMIER鞋」3990元，不用彎腰，站著就能輕鬆入腳。

京站分析不少登山玩家轉而追求輕量化，且戶外穿搭風潮正盛，許多鞋款模糊掉運動與時尚的界線，人氣鞋履包含ISPO的瑞士On昂跑「女休閒鞋 Cloudnova Flux」，推薦價5280元，訴求全天候不同場景均可穿搭；HOKA「Kaha 2 Goretex 男登山鞋」具備優秀的重量緩震比加強支撐雙足，原價8000元、特價5980元。12日前每周五、六、日持行動Q卡全館單筆消費滿3000元，扣Q點30點現抵300元。

大葉高島屋運動品群在10月適逢周年慶、改裝效益加持下，業績較去年成長至少1.5成，外型時髦款式很符合潮人喜愛，首推PUMA「Kosmo Rider Wns 休閒鞋」，加厚中底相當吸睛，踩踏起來柔軟緩震，穿上後還可拉長雙腿比例；SKECHERS「GO RUN LITE入門款輕量慢跑鞋」，如同踏在棉花糖上輕盈舒適，適合作為通勤用的常備鞋款。12日前大葉高島屋APP會員於全館累積消費每滿3千元，可獲購物金150元。

統一時代百貨台北店也受惠旅行熱潮，舒適、機能類運動鞋款熱銷，其中夯賣鞋款包括adidas 「ADIZERO BOSTON 12跑鞋」號稱搭載最新泡綿科技，緩震提升15％；另潮濕天氣也讓有防水GORE-TEX外層的NIKE「REACT PEGASUS TRAIL 4慢跑鞋」詢問度高；即起至15日，期間全館指定滿3000送100。