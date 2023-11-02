《國際產業》瘋旅遊 漢莎Q3業績優預期、Q4樂觀

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】漢莎航空(Lufthansa)周四公布財報，受惠於夏季旅遊旺盛需求，上季獲利略微高於分析師預期；漢莎也指出，在繁忙的聖誕節假期到來之前，機票訂單的需求依然強勁。

儘管有生活成本高漲的危機，消費者紛紛外出旅遊，許多航空公司紛紛公佈創紀錄的季度獲利。但是中東衝突爆發，油價出現上漲的陰影，也影響了相關公司股價。

漢莎公布第三季調整後息稅前獲利(EBIT)年增31%，為14.7億歐元(約合15.6億美元)，略高於分析師預期的14.3億美元。

執行長Carsten Spohr說，儘管地緣政治情勢充滿挑戰，強勁的訂單展望，讓公司有理由保持樂觀，不僅是今年有非常好的業績表現，之後也會是。

短途和長途航班的需求依然很高，尤其是休閒旅客的需求；高價的豪華航班訂單量增加的趨勢仍在持續。

漢莎說，對第四季的機票訂單出現雙位數的年增率。因此，該公司預計第四季會出現正面的營業業績，協助集團在2023年實現EBIT超過26億歐元的目標。

到了明年，漢莎預計航班運量將達到新冠疫情爆發前水準的95%，有助於協助公司EBIT利潤率達到至少8%的目標。

伯恩斯坦分析師Alex Irving在一份簡報中說，與歐洲其它同業相比，漢莎的航班運量，回復腳步較為謹慎；主要是考量到公司重要的企業部門出現日漸明顯的資產減記，這樣的作法是合理的。