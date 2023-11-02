機械公會建議政府 補助製造業換購國產高效能生產設備

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台灣機械工業公會理事長魏燦文今（2）日主持「機械業淨零永續推動委員會」，建議政府利用當今國際的綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放的目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級的發展邁進。

機械公會2日召開機械業淨零永續推動委員會，邀請機械公會各專業委員會會長，以及低碳領域法人學者專家等近40位產、學、研代表出席，探討機械業下一個低碳轉型可再強化及推動工作。金豐機械董事長張於正受邀，分享金豐投入組織與產品碳足跡盤查的經驗，目前大多廠商進行碳盤查是到環保署要求的範疇一與範疇二，金豐因應國際客戶的要求，完成範疇一到三；依ISO 14064-1：2018，完成類別1～4的計算。

輔導金豐機械的逢甲大學碳中和研發與服務中心主任呂晃志，今年已有輔導台灣20家機械廠碳盤查經驗，藉由會議，將機械業面臨的問題進行整理與分析，提供與會產業代表通盤的理解，成為產業發展議題有力的參考。

經濟部產業發展署主任秘書林德生表示，我國2050年訂出淨零排放目標下，感謝機械公會響應成立機械業淨零永續推動委員會，讓機械業及早因應歐盟碳邊境調整機制 ( CBAM），及綠色產品、綠色智慧製造、綠色供應鏈等課題。也肯定不吝成果分享的金豐機械，自主帶領40餘家供應商開展碳盤查和產品碳足跡評估，成為機械設備領域低碳升級轉型的先驅。此外，協易機械今年也透過政府疫後特別預算以大帶小的補助案，領導10餘家供應商加入碳盤查等工作，由此了解台灣機械業以大企業帶領供應鏈低碳化升級的模式已經全面展開。

機械公會理事長魏燦文表示，歐美等工業大國廠商，近年來對外採購時，紛紛已開始要求供應商須符合綠色製造的標準。因此，機械公會在去年成立「機械業淨零永續推動委員會」，希望藉由這個平台，瞭解並彙整機械廠商轉型的需求，提供政府在訂定政策與分配資源時的參考依據。

魏燦文指出，機械業淨零永續推動委員會成立一年多來，定期邀請學者專家與業者進行對談外，也透過全會員問卷方式蒐集廠商在低碳化升級轉型上的進度與建議，並多次藉由與政府首長座談時傳達，多能獲得具體的對應。

魏燦文進一步表示，近年在全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振下，長期以出口為主的機械業進入了低迷的寒冬。建議政府利用當今國際的綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放的目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級的發展邁進。而在製造高效能生產設備部份，台灣機械業已緊鑼密鼓的展開，但台灣中小企業占大多數，還是需要政府動員產學研之力，協助業者投入節能設備的研發及生產。當整個製造工業都動起來，Made in Taiwan的綠色製造即儼然成型。

另外，機械業要進入下一個低碳化轉型階段，除生產高效能製造設備供客戶使用外，企業本身的組織碳盤查及產品碳足跡也是非做不可的事。為讓廠商碳盤查工作得以省力、有效率，政府需建置一個「機械設備暨元件碳係數資料庫」，並將碳盤查機制標準化。因為機械業在進行碳足跡盤查時，實在無法就所有產品的碳足跡一一進行核對，就算機械業要求供應商自行宣告產品的碳足跡，也常因為受制於供應廠商的能力，無法取得完整而曠日費時。故「機械設備暨元件碳係數資料庫」的建置，可幫助機械業者有了查詢的依據。