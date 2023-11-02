阿聯酋航空：未來十年貨運運能加倍 鎖定台灣市場

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阿聯酋航空今（2）日表示，對全球貨運市場充滿信心，將投資在提升數位能力、新增20多個貨運航線，在未來十年內加倍拓展貨運運能。台灣又是阿聯酋航空SkyCargo十分重視的市場，提供每週280噸的貨運運能，將新鮮鮭魚與藥品進口至台灣，並將MIT高科技電腦晶片、高品質機械、汽車零配件及紡織品運往全世界。

自2014年起，開始對台營運迅速成長，目前以每日台北–杜拜客運航班，及每週往返杜拜–台北–河內的波音777-F全貨機航班，經由杜拜樞紐，銜接台灣與全球經貿往來。

隨著製造商、經銷商與供應商正力圖將生產線分散至不同地區，全球供應鏈佈局轉變，越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國擁有良好製造能力，且提供企業投資獎勵，使得亞洲在這波全球供應鏈變動中享有極佳優勢。

目前阿聯酋航空SkyCargo在亞洲每週有48架貨機和277架客機、跨越20個亞洲城市網絡，平均運送達6,000噸貨物，遍佈全球超過140個航點的飛行網絡。

東南亞是新鮮蔬果、生鮮產品最大出口產地之一，泰國、菲律賓和越南更因芒果與椰子等熱帶水果，成為新鮮農產品的主要供應國。阿聯酋航空SkyCargo將這些產品在24至48小時內，自農場運送到全球蔬果店。

阿聯酋航空SkyCargo於1～3日參加東南亞航空貨運展，將提升東南亞地區貨運發展，支持全球供應鏈產業。