2023神盾資安競賽盛大登場 為國培育資安人才

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由國家中山科學研究院主辦，微智安聯及美商Fortinet協辦的「2023神盾盃資安競賽暨資安論壇」，在睽違2年後，今(2)日假集思北科大會議中心盛大舉行，由中科院副院長林高洲代表張忠誠院長主持開幕，並邀請國內資安專家學者針對資安科技及趨勢進行研討。

本屆資安競賽計有國內大專院校、軍事機構共40餘隊報名參賽，歷經激烈線上資格賽後，最終共計10隊進入決賽，各參賽隊伍在今日的總決賽活動中互別苗頭，最後由陽明交通大學「希望能進決賽」隊脫穎而出、一舉奪冠，資通電軍「就決定是你了」、清華大學「有啥想法不」隊分別獲得第二、三名，由中科院林副院長等人頒獎表揚，並鼓勵他們踴躍加入中科院行列，貢獻一己之長。

鑑於近期企業面臨的資安威脅日益嚴峻，資安人才需求孔急，本屆神盾盃首次舉辦資安論壇，邀請國安會李漢銘諮詢委員蒞臨致詞，資安院何全德院長主講「導入零信任架構強化資訊安全」，續由國立清華大學張冠群教授、資安院林盈達副院長偕同國防院李廷盛副執行長、資通電軍指揮部簡華慶指揮官、國防部廖述煌處長、國防大學理工學院崔怡楓院長等人，針對國內「資安人才培育」進行分享與交流；下午則由全球資安設備知名品牌「Fortinet」、國內新創資安公司「微智安聯」及學研界零時差漏洞挖掘專家「國立交通大學黃俊穎教授」，分別從情資分享、資安強化及漏洞挖掘等面向分享研究心得。

我國因地緣政治緊張，已是全球網路攻擊的熱區，對於政府及國防供應鏈產業的資安強化更是刻不容緩。中科院期望透過神盾盃的活動，促成產、官、學、研等單位交流合作，並藉此掌握國內各界對於資安的研發方向及新科技應用方法，提昇整體國防供應鏈的資安能量。