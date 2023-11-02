《國際經濟》陸GDP 人行前高官：明年勝今年

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】一位人行前顧問認為，雖然市場還是有疑慮，信心有可能還是不夠，但明年中國大陸經濟成長幅度，可能會比今年還要更大。

這位中國人民銀行貨幣政策委員會前委員黃益平（Huang Yiping），接受彭博社訪問時表示，目前大陸GDP可能在5%左右，若明年情況良好，應可再增加一點。同時，今年達成約5%的官方目標，應該也不成問題。

彭博社指出，外界一直在懷疑中國大陸是否真復甦，因為大陸的消費者與企業信心不足，還有房地產業的財務狀況繼續爆雷。中央政府上個月罕見地宣布，將對經濟有更多支持，包括發行額外的主權公債與提高財政赤字率。

根據最新的經濟數據，大陸景氣似乎尚未脫離寒冬期，像是10月工廠活動數據較預期弱，服務業指數意外下降。不過，7至9月期間的數字還是超乎預期，似乎可確保2023年經濟成長可達標約5%，是北京政府3月時曾宣布的。

跟政府有關連性的經濟學家預估，2021至2025年，中國大陸的潛在GDP最高可達5%至5.5%之間，且沒有過熱的疑慮。澳洲金融機構ANZ預測，礙於結構性問題，大陸未來幾年經濟成長將降至4%。

現任北京大學金融與經濟學客座教授的黃益平認為，經濟正在成長，但這是一個漸進的過程，不應該對一些數據沒有顯示明顯的強勁表示感到驚訝，可能需要再多一點耐心。

彭博社指出，中國大陸誓言消弭地方政府的債務風險，並表示願意擴大中央政府借款範圍。北京政府正在努力因應規模高達61兆美元金融機構的上升風險，房地產開發商屢屢傳出破產，不少地方政府也陷入困境。

黃益平建議，擔很多支出責任的地方政府沒有足夠的收入來源，故需要適當將收入分配，或許可把部分收入下放給地方政府。同時，地方政府要對借款一事負責，若財政狀況不佳，就必須支付更高的代價，無奈目前缺少此機制。