盡職治理資訊揭露優良券商 第一金證連兩年獲獎

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台灣證券交易所頒獎表揚111年盡職治理資訊揭露優良證券商，第一金證券脫穎而出連續二年入選較佳名單，是少數連莊的證券商，頒獎典禮由董事長陳致全出席領獎。陳致全表示，未來盡職治理將擴大並深化對投資部位碳排放的關注，敦促被投資公司遵循2050淨零碳排國家目標，共同為抑制地球暖化盡一份心力。

陳致全指出，ESG已是公司投資決策中重要評估依據，為促進被投資公司重視並遵循永續發展，第一金證券於105年度率先響應政策，簽訂機構投資人盡職治理守則聲明，是首家簽署聲明的證券商，之後每年出具盡職治理報告書，詳細說明公司盡職治理架構、議合及參與投資公司股東會歷程；第一金證對於永續發展議題持續深耕檢視，並逐年精進其作為，於110及111年均入選盡職治理資訊揭露較佳名單。

隨著母公司第一金控加入PCAF及SBTi後，未來將配合進行投融資活動碳盤查，並訂定減碳路徑，逐年降低投資部位碳排放，達到永續投資目標。在投資前評估作業，第一金證內部針對包括軍火、菸草、色情、博奕等爭議性產業，高污染／高碳排產業，都有嚴謹的投資管控，並參考子公司第一金投顧的不可投資名單，對投資標的進行ESG篩選。

第一金證在投資後持續進行溝通與議合，隨時關注是否有違反ESG之情事，至於股東會也對議案逐案審視是否支持，親自出席或電子投票，並對重大議題發言表示關注，發揮機構投資人責任，落實股東行動主義。

公司也參考國內外評等將被投資公司ESG表現分三等級管理，對於評級較低的企業督促其改進，對遲不改善或推遲議合者，公司經內部評估後亦逐步調整持股；而實務上也獲得驗證，於納入ESG管理後對於投資績效亦有正面助益。

除了證交所肯定，第一金證在今年台灣永續投資獎中獲得「機構影響力」楷模、「個案影響力-永續主題投資」銀級等兩獎項，未來公司將持續精進盡職治理並發揮機構投資影響力，敦促被投資公司一起落實永續發展目標，達成社會與環境的共榮共好。