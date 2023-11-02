韓軍：北韓或援俄短程彈道飛彈 換取核技術等回報

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓國軍方2日表示，除了炮彈之外，北韓還可能向俄羅斯提供攜帶型防空飛彈和短程彈道飛彈。

據《韓聯社》援引軍方一名人士透露，據推測，北韓向俄羅斯提供的軍事裝備和武器，包括2國間互相相容的122公釐箭彈、152毫米炮彈和T係坦克炮彈、火箭炮及野戰炮、步槍及機關槍和迫擊炮、攜帶型防空飛彈和反坦克飛彈、短程彈道飛彈等。

消息人士表示，截至目前，經（北韓）羅津港向俄羅斯運送的集裝箱估計有2000餘個。若裡面裝載的都是122公釐火箭彈，那麼總數將超過20萬枚，若裝的都是152公釐炮彈，總數則超過100萬枚。韓軍掌握到的北韓方面集裝箱規格為長6公尺、寬2.5公尺，屬於小型集裝箱。再假設內容物裝載的是步槍子彈，那麼僅一個集裝箱的裝載量就超過40萬枚。

美國白宮當地時間10月13日發布的衛星影像顯示，多艘集裝箱船在北韓羅津港和俄羅斯杜奈港之間進行作業。烏克蘭情報部門9月13日也指出，北韓向俄羅斯提供武器彈藥。消息人士就此表示，這間接證明北韓最高領導人金正恩在訪俄前，2國已就軍事合作方案的相當部分達成協定。

消息人士還表示，去年年中以來捕捉到北韓援俄武器的情況，金正恩訪俄前的8月起，雙方利用海運進行的武器貿易更趨活躍。該人士補充道，今年8至9月兩國船舶運作周期為每周一班，10月以後每隔3到4天就有3到4班往返，運作周期有所縮短；集裝箱出現的地區包括羅津、平壤附近等北韓境內。

聯合參謀本部認為，作為軍事援俄的回報，預計北韓可從俄方獲得衛星、核相關技術轉讓，戰機、防空系統支援，以及俄方繳獲的西方武器等。