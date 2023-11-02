科妍第三季EPS 0.81元 獲利、營收皆創歷史新高

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科妍（1786）受惠關節腔注射劑、皮下填補劑、防沾黏產品等三大主力產品，滲透率均逐步走高，帶動第三季營收、獲利同創新高，毛利率高達71.6％，EPS以0.81元，交出年增12.5％佳績。累計前三季EPS2.06元，更已接近去年全年的2.14元。

今年營運大放異彩的科妍，目前內銷比重約六成，外銷四成，由於海外市場市場，明年營運展望持續樂觀。

總經理韓台賢表示，若扣除去年認列一次性的廠房出售業外，科妍今年本業成長動能亮麗，長遠來看，多年努力將開花結果。

以防沾黏產品而言，一般市售以片狀為主，但有位移的風險，科妍所研發之凝膠型防沾黏，具有效果更佳、更適合微創手術的特性，在自費高端產品市場擴展速度頗佳，上月並取得衛福部核發第三類醫材銷售許可證。已於7月向巴西遞件申請，預期明年開始查廠，若能順利取證開賣，將挹注明年營收，未來不排除繼續向海外擴張。

關節腔注射劑產品針對關節退化之老年商機，近期則傳出好消息，陸續取得烏克蘭、澳門、約旦等三國的銷售許可證書。此類產品含交鏈透明質酸，可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可抑制軟骨的退化並促進其新陳代謝與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力。

皮下醫美部分，除皺與臉部塑型同樣打入逐步老齡化的台灣市場，滲透率穩步提升，未來亦將進軍海外市場。

科妍自公司成立以來財務穩健，嚴控財務支出，截至第三季負債比僅約26％ 。不只如此，過去股利配發率平均為九成，樂於向股東分享經營成果。