工總推動台印尼交流 共創產業互利雙贏

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隨著印尼的全球供應鏈地位不斷攀升，為了強化台灣和印尼產業鏈結，並協助我商拓展海外商機。工總與印尼商工總會（KADIN）在印尼茂物舉辦「2023台印尼產業鏈結高峰論壇」。就雙方關注的物聯網及電子、食品生技、工業4.0和船舶四大領域，探討未來產業發展趨勢，並促成四項合作案。

本屆論壇為闊別三年後，再度回歸實體辦理。為重拾交流溫度，論壇由工總監事楊銀明、KADIN台灣事務委員會Ms. Retina Rosabai主席共同主持，楊銀明致詞時表示，印尼的經濟成長非常快，且整體市場也不斷在成長。其旗下建大輪胎也於六年前赴往當地投資，致力生產自行車、機車輪胎。有鑑於印尼市場的發展潛力，建大在過去幾年也一直擴大投資。

在台灣與印尼經貿關係持續熱絡之下，構建「台印尼產業鏈結高峰論壇」此平臺，便可為雙方企業，提供更多合作機會。台灣擁有產業優勢，印尼則擁有龐大市場，透過論壇平台，期望能為雙方在未來創造更多產業合作契機。

Retina提到，對於許多印太國家，尤其是印尼而言，台灣是重要的夥伴。自1949年起，雙方便建立長久的投資和貿易關係。Retina希望藉由此論壇，和台灣的物聯網及電子、食品生技、工業4.0和船舶等產業，進行更深入的交流，並探索更多互惠的商機。

經濟部次長林全能表示，2022年印尼為台灣地13大貿易夥伴，雙方貿易總額達到144.58億美元。累計至2022年，台灣在印尼投資已累計50億美元；為印尼第14大外資來源國。台商在印尼的投資產業包括紡織、鞋業、汽機車零組件、家具、輪胎業等領域。透過產業鏈結高峰論壇及各項經貿交流會議等管道，定能與印尼找到潛在合作機會，將產業朝向多元創新應用發展，共同帶動產業升級轉型。

本次論壇共促成四項合作案。在物聯網及電子方面，翔探科技將與PT Protechma Indonesia展開無人植保機於農業應用之合作，並由台灣提供無人機技術與服務，協助印尼進行農噴與病蟲辨識作業。透過技術合作，提升農業價值。而在船舶領域，台船也和Kampuh Welding Indonesia達成合作，結合彼此企業優勢共創雙贏。在食品生技產業中，財團法人食品工業發展研究所將分別和PT Belfoods Indonesia及Great Fiant Foods（GGF）簽署合作備忘錄。