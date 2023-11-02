Fed利率「連二凍」新台幣強彈1.23角、收23.361元

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美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場情緒獲得提振，美股收紅帶動亞股強彈，新台幣兌美元2日開盤一路走升，匯價一舉重返32.3元價位，盤中強彈逾1.5角，收復近期貶值失土，盤末外資匯入放緩、匯價升幅收斂，終場收在32.361元、強升1.23角，創逾一周新高，單日升幅0.38％則為8月25以來、近2個半月最大升幅；總成交量也擴大至16.8億美元。

根據央行統計，美元指數下跌0.32％，主要亞幣全面反攻，韓元狂生1.07％最強，其次為日圓翻揚0.66％、新台幣升值0.38％、星幣升0.31％，唯獨人民幣貶0.01％。

匯銀主管指出，隨外資回補台股並匯入，新台幣早盤即收復32.3元價位，但後續外資操作轉為雙向有買有賣，部分外資匯出，加上進口商趁匯價走揚進場買匯，將早盤升幅打下來，且央行也不希望單日波動過大，盤中也有少量調節阻升，因而使新台幣升幅放緩，但終場仍升逾1角，為近期少見強勢表現。

對於新台幣近期32.5元關卡「保衛戰」，匯銀主管認為，危機只能說是稍微解除，要先關注近幾個交易日走勢，預計Fed題材逐漸反映告段落，後續市場回歸基本面，主要關鍵將是各項經濟數據表現，目前Fed持保留態度，也未排除後續升息機會，市場預期美元指數維持高檔震盪，主要亞幣還是相對承壓。

匯銀主管表示，Fed決策符合市場預期，提振市場情緒，但也不致於歡欣鼓舞，後續市場回歸基本面，關鍵還有人民幣及日圓，尤其大陸景氣尚未看到持續性復甦，人民幣仍是緩貶格局，新台幣預計持續在32.3元～32.5元區間徘徊。

外匯交易員則認為，新台幣已貶破前高，目前32.5元算是很大的心理關卡，但目前觀察市場氛圍，「等32.5元價位的人也不多了」，許多廠商看到32.43～32.45元區間就「先賣先贏」，也形成一股反壓，後續升值壓力轉強，要破32.5元除非有更多題材帶動。

交易員指出，短線外資匯入回補台股，加上政府有守一下「萬六」關卡，已形成市場可接受的底部，短期台股站穩萬六，後面就繼續看消費性電子及年底耶誕節等連假行情，是否帶動整體需求復甦，而國內則要持續留意景氣燈號是否持續轉佳，將影響新台幣後續走向。