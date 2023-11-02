擁強大夥伴關係 美國防情報局長：讓美在印太享優勢

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美國國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）11月1日表示，美國在印太及其他地區維持優勢的關鍵，在於能夠仰賴一個日益壯大的盟友和夥伴關係網路。

據《美國之音》報導，正值美國與中國在印太區域關係緊張之際，美國與印太地區盟友互動愈趨頻繁。柏瑞爾11月1日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）圓桌會議上說，美國情報社群的優勢在於所有的情報領導者都了解彼此，情報界成功的原因來自於密切的工作關係，同樣的原則也必須應用在推動國際共同利益上。

柏瑞爾說，將此不對稱優勢應用於印太地區的新型夥伴關係是獲勝的方法。他強調，「我們必須和印太地區更多的非傳統夥伴合作、支持他們。我們若不這麼做，我們曉得中國將會這麼做，」

柏瑞爾提到，維持並持續擴大夥伴關係，對印太區域和平穩定的願景至關重要。他指出，澳洲和紐西蘭是印太地區關鍵夥伴，但還有其他合作夥伴，「我們和越南會晤、和菲律賓見面、以及印太地區的一些小國聯繫，這都非常、非常關鍵」。

美國推動夥伴關係的努力已有明顯進展，近年來參與美國主導之聯合軍事演習的國家不斷增加，由此可見一斑。 例如美國陸軍所進行的「行動路徑」（Operations Pathways），每年辦理逾40場次多國聯合演習，是美國綜合威懾戰略的關鍵一環。

柏瑞爾也補充，美國持續與烏克蘭站在一起，與歐洲的夥伴關係發揮關鍵作用。 他說，「無論是五眼聯盟或北歐夥伴，這些都是長期的傳統夥伴關係，我們一直在思考如何能夠最大化發揮合作關係的利益。」五眼聯盟是美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭之間長期存在的情報分享聯盟，柏瑞爾認為，美國和歐洲與印太地區的夥伴關係「進展良好」。