違規點數1點賣3000元 北市議員曝違規點數轉移亂象

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修訂後的《道路交通管理處罰條例》今年6月30日施行後，新增多項民眾檢舉及違規記點態樣，不過台北市議員林杏兒指出，新法施行後，警局受理案件量暴增3倍，加重基層員警負擔，另外還衍生出販賣違規點數產業，1點可賣3000元，等於持汽機車駕照民眾1年可以賺6萬6000元。警察局長張榮興則承諾會向中央研議。

林杏兒今於北市議會警政衛生部門質詢時指出，《道路交通管理處罰條例》新法施行後，民眾得檢舉的違規行為新增13項，而警局受理的舉發、檢舉、申訴等案，從今年1月7萬多件，到8月卻暴增為13萬件，創下新高，她提到每月基層員警受理申訴案破3000件，基層人力是否有增加？

張榮興則坦言，人力並無增加。林杏兒說，民眾檢舉未打方向燈是模糊空間，並以文林北路為例指出，地上標線明明是直線，但是路面卻是左轉，許多民眾因此遭到檢舉，然而她詢問不同警局後，得到的答案卻不一樣，有認為照地上標線為準，也有認為以路面型態為主的。

林杏兒說，新增民眾檢舉態樣後，出現許多檢舉達人，有民眾因為道路施工等外在原因，導致原本停妥的機車被挪到機車格外，進而遭到檢舉。張榮興回覆，若民眾遇此情形，可以提出申訴。不過林杏兒質疑，自行提出佐證對被檢舉人有難度。

她提到，新制上路後，1年內違規遭記點達12點後會被吊扣駕照2個月，但因為違規點數可以轉移，因此目前出現一種灰色產業。她說，有人開始以1點3000元販賣違規點數，1年就可以多賺3萬3000元，且因為汽機車駕照記點分開計算，持有兩種駕照的1年最多可以拿到6萬6000元，而點數每年重置更讓這些人頭可以「一賣再賣」。她直言，這樣明年在北市路上大部分就是無照駕駛了。

她強調，雖然中央修訂交通法規，但是地方執行有困難，只會加重基層員警負擔，形成另一種亂象，要求台北市警察局積極向中央反應。張榮興則承諾，會再向中央研議。

警察局補充，受舉發違反道路交通管理事件的民眾，若認為違規行為應歸責於他人，應於通知單記載應到案日期前，並檢附相關證據及足資辨識、通知應歸責人的證明文件，向處罰機關告知應歸責人，處罰機關應即另行通知應歸責人到案依法處理。另外，若民眾借用人頭給被檢具人轉移違規點數，無論是否有償，因已屬冒名頂替行為，可能涉及偽造文書罪責。