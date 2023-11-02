臨時人員性騷霸凌頻出包 又傳積欠役男津貼花蓮原民處證實了

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花蓮縣府原住民行政處40多歲楊姓資深臨時人員，被同事兩度指控言語性騷及霸凌，遭記申誡並調離職務，連同主管都需接受性平教育課程，未料近日又被控積欠役男返鄉津貼，縣議員今天質疑管理失當，原民處長督固．撒耘表示確有其事，深刻檢討改進。

花蓮縣議會定期會今議程為原民處工作會報，無黨籍縣議員楊華美指出，今年6月接獲陳情，台灣原住民族文化館一名楊姓員工，被控性騷、職場霸凌，8月再接到其他人陳情，同樣遭楊言語性騷；此外，一名4月退役的替代役男指控，由楊負責核發的600元返鄉津貼，拖了半年還沒發給。

楊華美問，兩件性騷擾、職場霸凌都是這位楊姓員工，原民處是不知情？包庇？還是管理失當！還是跟處長反應根本沒用？楊華美認為原民處管理及處理案件都不夠積極。

原行處長督固．撒耘說，楊男在縣府服務10多年，負責原民館環境維護，屬於工頭性質，同事會稱他「館長」，做事態度認真，但個性直率，講話也比較大聲，容易讓女性同仁感到不舒服。

督固．撒耘說，雖然沒有肢體接觸，但性騷就是性騷，沒有輕重之分，已將楊調回處內，隔開工作場域；至於返鄉津貼發放確實延誤，該名役男同梯共3人未領到，會盡快處理。

縣府人事處指出，9月上旬接獲申訴後立案，經調查認定楊男言語性騷成立，記楊男申誡1支及8小時性平教育課程、主管同樣要上性平課程，並針對原民處安排性別意識強化課程等，另提供申訴人心理諮商輔導。

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