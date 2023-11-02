勞動部婦女自主訓練獎勵 即日起開放申請

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女性常因「結婚」、「生育」、「料理家務」等因素退出勞動市場，當想重回職場時，技能已跟不上工作需求，容易面臨再就業困境。為鼓勵婦女再就業，勞動部自112年10月11日起開放受理「自主訓練獎勵」申請，並於 11月20日辦理線上「自主訓練獎勵專題講座暨說明會」桃竹苗分署亦於11月24日辦理實體「自主訓練獎勵申請說明會」，透過虛實整合方式提供全方位的服務，讓有技能提升需求的婦女能更加熟悉計畫撰寫方向，並可順利申請最高3萬元獎勵金。

勞動部自112年9月起推動「婦女再就業計畫」，並自即日起至12月31日止受理「112年自主訓練獎勵」申請，「自主訓練獎勵」是針對退出勞動市場180天以上的婦女，鼓勵婦女自行規劃所需的職能訓練課程，藉以更新原有職能或是學習第二專長，協助有工作意願但缺乏相關技能之婦女順利重返職場。只要婦女先將自主訓練計畫送至公立就業服務機構審核，並完成審核通過之自主訓練後檢附結訓證明與心得及辦理求職登記，即可發給「自主訓練獎勵」第一階段獎勵金2萬元，後續如順利就業或自行創業達30日以上發給第二階段獎勵金1萬元，每人最高可領取3萬元獎勵金。

桃竹苗分署分署長林淑媛表示，為協助婦女順利申請，規劃11月10日辦理線上專題講座暨說明會(https://pse.is/5azgrc)及11月24日上午9點假新竹縣總工會辦理「自主訓練獎勵申請說明會」，透過說明會宣導獎勵的申請規定及方式，及如何撰寫自主訓練獎勵計畫書及注意事項，並協助婦女瞭解重返職場的相關準備及協助資源，歡迎婦女朋友踴躍參加。如有就業需求的婦女也可以上台灣就業通「婦女專區」(https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/special2/middleage/index.aspx)，查詢相關資訊職缺訊息，或至桃竹苗分署所轄各就業中心洽詢資訊。