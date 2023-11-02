陳立委｜台股強彈站上月線 留意三檔題材股

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台股今日上演絕地大反攻，加權指數以16,094點紅盤開出，盤中開高走高，終場收在今日最高點 16,396點，大漲358點。從技術線型來看，今日留下一根大紅K棒，且收復月線，成交量放大至 2,623億元，代表信心逐漸恢復。

美國聯準會表示維持利率不變，主席鮑爾改口從經濟強勁轉變為經濟穩健，市場認為鮑爾的政策將軟化，以利多解讀，昨美股四大指數全數收漲，也帶動台股漲勢，現階段台股進入選舉行情關鍵階段，預估政策將積極作多，後市有機會延續波段漲勢。

隨著第3季財報陸續出爐，投資人需留意個股的毛利率及營業利率，接下來個股亦會陸續公告10月營收，只要能繳出強勁成績單之個股，股價也會有不錯的表現。操作上可留意基本面佳，且第4季持續成長的個股，如：

1. 國統（8936）：去年全年EPS 2.52元，上半年EPS 1.04元，前9月累計營收較去年同期成長-2.12％。國統為大口徑輸配水管線工程公司，面對極端氣候，政府為尋求根本解決問題，水利署開始建置水源適當調配工程，而國統今年上半年取得多項輸配水管線及水利設施工程標案，金額創12年來的新高，未來營收及獲利可望成長。

2. 啟碁（6285）：去年全年EPS 7.93元，前3季累計EPS 7.07元，前9月累計營收較去年同期成長22.58％。啟碁為網、衛星通訊系列產品公司，第3季每股純益3.31元，創歷史新高，表現優於預期。展望第4季，啟碁受惠於美國網路基礎建設，客戶拉貨動能強勁，且低軌衛星設備產品出貨量也持續成長，預計營運維持高水平。

3. 友達（2409）：去年全年EPS -2.39元，上半年EPS -2.05元，前9月累計營收較去年同期成長-4.91％。友達為面板製造大廠，友達第3季財報雖然還是虧損，但虧損較第2季大幅收斂，而近期品牌客戶為了年底銷售旺季預作準備，備貨動作轉趨積極。目前產業鏈的庫存相當健康，加上友達開始搶攻車用面板，未來營運可期。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。