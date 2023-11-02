《電週邊》華孚10月營收再創高 「高階EV電池」未來這樣看

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【時報記者任珮云台北報導】華孚(6235)公布10月份自結合併營收為新台幣5.31億元，再創歷史新高，連續2個月突破5億元，月增5.42%，年增39.7%。累計合併營收1至10月底初估為47.58億元，較去年同期的33.24億元增加約43.14%。

華孚表示，今年新開出的馬鞍山二廠的產能，配合客戶需求持續開出。雖然目前市場的雜音很多，但公司對未來維持審慎樂觀的態度。目前馬鞍山一廠仍是最大產能，而馬鞍山三廠則已在興建中，預期明年3Q完工。華孚的營收約有8成為車用，電動車和傳統車各約一半，剩下的2成是模具和塑膠布等。

據了解，Panasonic日前公布財報透露，Panasonic上季（7-9月）EV用電池事業，若扣除IRA（美國《降低通貨膨漲法案》Inflation Reduction Act）相關補助金不算的話、獲利將大幅惡化。因北美EV需求轉向列入補助金對象的相對低價的車款、高階車款用電池需求放緩。Panasonic最高財務負責人（CFO）梅田博和日前也指出，特斯拉高階車款「Model S」、「Model X」用電池需求急速下滑。

對於P廠警告高階EV電池需求放緩的消息，華孚表示，市場的雜音很多，維持中立看法，對未來審慎樂觀。