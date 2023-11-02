宏庭科技帶您搶先回顧 2023 Google Cloud Summit 精彩議程

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宏庭科技參與睽違四年的雲端盛會「Google Cloud Summit Taipei」，活動以「御風AI 創新，築夢雲端轉型」為核心主題，由來自 Google Cloud 技術專家所帶來的 Next’23 各式精選雲端科技主題議程，探索在 AI、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和資訊安全方面的最新雲端技術趨勢。

宏庭科技在本次的活動中以最高級贊助商的身分受邀參加，並於會中分享Cloud SQL資料分析處理與AI數據應用等豐富的演講。此外，遠東集團遠東新世紀行政總部總經理鄭澄宇與遠東集團遠資信息技術有限公司總經理易換棣也受邀蒞臨分享與宏庭科技合作，運用Google Cloud實踐數位轉型的典範案例與整體歷程。

精選四大主題議程與六大雲端技術專場

深入剖析雲端技術發展與數位轉型新格局

Google Cloud Summit Taipei 為期兩天的實體活動帶來包含技術分享、企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元精彩活動，深入探討雲端創新策略以及在數位轉型過程中遭遇的挑戰與寶貴經驗。

今年活動主要分享AI創新、機器學習、資料管理與智世代協同合作等專題，由來自不同產業領域的專家與企業主共同分享趨勢洞察，同時也聚焦於Next’23大會中所發表的 突破性革新技術解析與雲端應用開發趨勢，除分享在雲端與數位轉型的浪潮下所必須具備的雲端新思維，更透過「基礎架構與網路」、「資安佈局」與「規及應用程式現代化」等三大主題議程，引領大家探索各式企業的雲端轉型成功案例，深入解析如何透過開發和運維的策略來加速雲端轉型。

數據資料當道！

宏庭科技帶您秒速掌握資料管理與驅動數據分析

具備十年以上雲端專業與各產業導入經驗的宏庭科技，受Google Cloud隆重邀請於高峰會中分享及展出，活動當天 Google Cloud 大中華區夥伴關係總監 Dorren Deng、遠東集團遠東新世紀行政總部總經理鄭澄宇與遠東集團遠資信息技術有限公司總經理易換棣更特別蒞臨宏庭科技攤位，除交流最新技術應用外，對宏庭科技的技術力與服務表示肯定與推薦。

宏庭科技首先帶來Cloud SQL 賦能高可用性應用程式的五大最佳做法，分享這項由Google Cloud Platform所提供的一種完全托管的關聯式數據庫服務，宏庭如何以其幫助企業輕鬆管理和擴展其數據庫，並進而能使開發人員可以專注於核心應用程序的開發上。此外，宏庭科技於議程中更特別介紹企業生成式QA系統的功能 ，解析宏庭科技如何結合Google Cloud 服務，幫助企業能直接透過自然語言對系統提出發問並得到符合企業需求的專業回答，以提升企業使用資料與作業的效率。

企業上雲資安考量為首要

上雲就選台灣首家獲得Google Cloud Security認證資格的宏庭科技

今年高峰會中資安議題是各界看重的議題，在數位化時代，如何建立創新能力並保持數位韌性體質是引領企業維持競爭優勢的關鍵因素。然而隨著企業上雲趨勢的崛起，也使得資安風險與威脅的提升隨之而來。作為Google Cloud菁英合作夥伴，宏庭科技為全台首家取得 Google Cloud Security Specialization專業認證，說明宏庭具備卓越的雲端專業知識與資安基礎設施實踐能力，能為客戶提供高水準的雲端資安解決方案，是企業數位轉型的最佳合作夥伴。

宏庭科技助力遠東新世紀完成數位轉型改善全球IT架構

除數據應用技術力與資安佈署力外，作為 Google Cloud 菁英合作夥伴，宏庭科技提供雲端策略諮詢、企業數位轉型服務，表現相當亮眼，至今為海內外二千多家客戶實現數位轉型。其中，遠東新世紀為遠東集團的主要控股公司，作為橫跨台灣、美國、越南之國際企業，對於事業拓展及擴廠計畫有強大的IT系統需求。然而由於原用的雲端系統架構存在底層可控度低，且產品擴張性不足等缺陷，導致無法符合公司未來長遠發展需求。因此如何將IT系統搬遷至兼顧穩定、可發展、安全之雲端環境，也成為遠東新世紀主要考量的方向。

考量到於美國、越南、台灣皆有廠房，故機房數遍布全球，因此符合企業多點管理之需求的Google Cloud 自然成為遠東新世紀的最佳選擇。宏庭科技技術團隊協助遠東新世紀使用Google Cloud作為雲端搬遷解決方案，透過GCVE解決方案與其監控服務，徹底解決底層相容及擴充性之問題，並補足原本資安防範不足之難題。在過程中，宏庭透過同時使用Actifio及Veeam兩項工具，以備份還原的方式搬遷至GCVE，以2個月的時間即將遠東新世紀20餘台的系統全數轉移成功，並為遠東新世紀的擴廠計畫提供可擴充性、穩定性、安全性以及新的IT解決方案。透過高效的資訊流動以及強化管理者與使用者對資訊的掌控，讓遠東新世紀能更好地擴展美國的發展策略。

遠東集團遠資信息技術有限公司總經理易換棣肯定的表示：「此次合作讓我們對於宏庭的專案管理能力及技術力十分滿意。從前置作業的討論規劃開始，宏庭統一由專案經理作為客戶及內部團隊的溝通窗口，資訊不漏接；縝密的流程控管及強大的技術團隊後盾，使系統能夠無痛搬遷到Google Cloud Platform，讓客戶在搬遷的過程感到安心。」博弘雲端暨宏庭科技執行長何冠生表示：「很榮幸能與遠東新世紀合作與獲得肯定，在面對企業採用雲端的需求日漸升高，宏庭科技專業的技術能力與跨國的佈局，能夠攜手企業共同邁向數位賦能的未來。我們將持續秉持客戶至上的初心，開發自有產品、耕耘專業雲端服務與數據分析團隊，以及擴大雲端託管與數位戰略夥伴合作等層面發展，讓企業客戶有多元化服務的選擇，享有「一站式雲端解決方案」的優勢，攜手宏庭共創新商機 !