陸外交部：加薩局勢是本月聯合國安理會日程最重要工作

中國大陸外交部發言人汪文斌2日主持例行記者會。有記者提問，中國已擔任聯合國安理會11月輪值主席，請問中方對本月安理會工作有何考慮？汪文斌表示，加薩局勢是本月聯合國安理會日程最重要工作。當務之急是推動停火止戰，防止出現更多平民傷亡，防止出現更大規模人道災難，防止衝突外溢。 汪文斌稱，中國從11月1日起擔任聯合國安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表張軍已向媒體和聯合國委員全面介紹了中方擔任安理會輪值主席的工作考慮。 汪文斌指出，加薩局勢是本月安理會日程上最重要的工作。當務之急是推動停火止戰，防止出現更多平民傷亡，防止出現更大規模人道災難，防止衝突外溢。作為安理會輪值主席，中方將順應國際社會的呼聲，同有關各方特別是阿拉伯國家加強協調，主持公道，凝聚共識，推動安理會為實現衝突降級、保護平民、緩解人道局勢、恢復和平進程，及時採取負責任有意義的行動，推動巴勒斯坦問題回到兩國方案的軌道。 汪文斌說明，安理會本月還將審議敘利亞、葉門、中非、索馬里等多個地區熱點。中方還倡議安理會圍繞共同發展、促進持久和平主題舉行公開辯論會。 汪文斌表示，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要責任。中方將推動安理會立足行動，加強團結合作，提高權威和效率，履行好《聯合國憲章》賦予的職責，支持斡旋和外交努力，致力於緩和緊張局勢，推動政治解決熱點問題，為維護共同安全作出積極努力。