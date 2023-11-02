永豐金證券推動公平待客 提升全員認知

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永豐金證券積極推動公平待客，結合知識、趣味、測驗，今年特舉辦兩階段「公平待客」活動，提升全員認知力。6月推出「公平待客知多少」週週問答，為期10週的有獎徵答，吸引超過600位員工每週準時線上參與；10月啟動法令遵循教育，結合實務案例及課後測驗，並訂下90分結業的高標準，公平待客10大原則成為辦公室裡的討論焦點，至10月底超過2千位同仁參與完成。

推動公平待客、落實保障金融消費者權益，是永豐金證券持續的服務理念，透過日常業務強化深耕，包括提供員工多元訓練精進客戶服務，以及每週晨會針對業務人員進行個案宣導分享，深化建立「公平待客」為企業核心文化。今年更大規模推動長達5個月的兩階段專案活動，要讓「公平待客」融入每一位員工的觀念與行為中。 永豐金證今年6月舉辦「公平待客知多少」週週問答活動，以公平待客10大原則為題，連續10週每週發布一個問題，包括常見缺失態樣，透過趣味知識問答，加深員工認識。為吸引鼓勵參與，活動提供三重好禮，答題參與率達80％以上的單位另贈獎勵；活動上線後員工詢問熱烈，不只關心正確答案，也關心自己部門參與情況，帶動同事間熱烈討論選答內容，互相提醒完成答題任務，員工在快樂的氛圍中學習，將「公平友善，待客如親」化為實際行動。

第二階段結合案例、課程、測驗進行「金融消費者保護法與公平待客原則」訓練，於10月展開。永豐金證券表示，特別訂下測驗成績須達90分的結業高標準，以強化聆聽課程專注度及學習成效，看到許多員工一起討論尋找答案，激發組織學習與個人成長，至10月底超過2000位同仁完成結訓。

永豐金證券於去年3月成立公平待客推動組織，今年9月更將公平待客推動組織提升為委員會，由上而下全面推行，除提升同仁公平待客意識，加強教育訓練宣導，強化內部管理機制，並持續推動金融友善服務、強化消費爭議預防與處理、推展數位創新服務、及深化誠信經營等，貫徹對金融消費者保護的長期承諾，秉持「公平待客」核心價值落實企業社會責任。