是恐龍？ 公園驚見「身長1公尺巨獸」 綠鬣蜥入侵台東也淪陷

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「這是恐龍吧！」，昨日有民眾於台東森林公園發現外來種綠鬣蜥，體長約1公尺，台東縣農業處獲報，委請生態團體進行抓捕，由於園區樹林隱密性高、食物來源充足，抓捕難度高，目前暫無所獲；另外，生態專家也呼籲民眾勿驚擾綠鬣蜥。

綠鬣蜥外型如恐龍，隨著電影《侏儸紀》火紅，在台掀起飼養熱潮，由於繁殖力強，加上缺少天敵，成為強勢外來種，不但為患南台灣，現傳出台東地區也淪陷。

目擊的李姓民眾用手機拍下1隻體長約1公尺的綠鬣蜥，棲息在海棠樹上，模樣悠然自得，讓他驚呼「台東森林公園也淪陷，那麼大隻的綠鬣蜥！」

台東縣農業處昨日接獲通報，綠鬣蜥現蹤台東森林公園，恐有危害生態疑慮，隨即委請生態團體進行抓捕作業，但目前綠鬣蜥行蹤不明。

台東縣農業處表示，綠鬣蜥不排除為早期棄養，恐難追查飼主；由於綠鬣蜥會挖土，影響公共設施安全性，且會啃食農作物和樹木，長期而言，對生態環境危害甚鉅。

生態專家林耿弘分析，森林公園樹木林立，隱密性高，加上種植有綠鬣蜥喜食的構樹，提供充足食物來源，因此不易捕捉；另外，雖然綠鬣蜥不會主動攻擊人類，但仍提醒民眾切勿驚擾，避免綠鬣蜥受驚嚇後，警覺性提高，增加捕獲難度。

林耿弘表示，近年，綠鬣蜥出沒與人為關係密切，呼籲民眾善盡飼主責任，勿隨意棄養。