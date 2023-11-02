大巨蛋停車場動線亂 議員憂「當地塞爆」要求做這事

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台北大巨蛋擬於18日舉辦賽事，但停車場出入口設置於光復南路正中央，已讓不少議員憂將惡化周圍交通，且大客車臨停採預約制、大小客車進入停車場動線交織，台北市議員徐弘庭表示，黃線臨停預約制於法無據，大巨蛋交通不及格僅50分，「真的不行就封掉（光復南路停車場處入口）」。交通局回應，將要求遠雄改進。

交通局2日至議會交通委員會針對大巨蛋交通進行專案報告，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，菸廠路設有大客車臨停的黃線，空車則從菸廠路停車場入口進入，室內有56格停車位，辦公大樓區則有4格平面停車位。

交委會召集人徐弘庭說，大巨蛋停車場光復南路出入口設置於馬路正中央，設計沒救了，但錯了就要解決，不能將錯就錯，「真的不行就封掉（停車場出入口），埋回去路就出來了，就不會塞車。」

交委會並於下午至大巨蛋現場考察交通，議員發現，大客車臨停黃線設置於菸廠路側，鄰近菸廠路、光復南路口，且僅能供2輛大客車臨停。對此，遠雄雖採臨停預約制因應，但只要有大客車未預約並停等下客，就會回堵到光復南路。

另外，該臨停點往前行駛不遠處就是菸廠路的停車場入口，靠臨停區的車道供小客車進入，另一邊則為大客車入口，等於大客車必須從外線道臨停下客後，切入內線道再至外線道進入停車場，小客車則往外車道進入停車場，大、小客車動線交織，增添混亂。

徐弘庭指出，大巨蛋交通仍有許多細節有狀況，包含無障礙環境設置不足、大小客車動線衝突，且大客車臨停預約制於法無據恐回堵，未來科技執法勢在必行，目前對大巨蛋交通僅打出50分，在12月3日亞錦賽前1周，市府應再至現場確認改善狀況，若屆時還未及格，必須準備換場地。

交通局長謝銘鴻回覆，議員的意見值得借鏡，將轉給遠雄，在有限期間內一定會要求遠雄改進，至於屆時是否可能會換場地，則由市府作最終決定。