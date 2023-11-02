特定癌症險停售改版 金管會：7張保單受影響

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為避免理賠爭議，金管會下令檢討僅針對「特定癌症給付」的癌症險商品，也就是保單中僅針對特定癌症給付的商品，要求產、壽險業者全面停售改款，目前正請各家保險公司盤點與討論商品停售時程。金管會今（2日）盤點，約有7張保單要停售改款，其中已有2張已選擇停售。

現行市場上癌症險中，在針對「特定癌症」理賠有兩類，一是僅針對部分癌症才理賠保險金；二是在癌症險中，包含針對特定癌症「初次罹患」加倍給付，也就是罹患癌症給付外，針對部分癌症因為治療費用較高也會給予加倍給付金額。

保險局日前在進行保單抽查時，抽查到近期產、壽險公司有各推出一張針對特定癌症才給付的保單。部分保單審查委員認為，若只有針對「特定癌症給付」長期下來將引發很多理賠爭議，因為癌症會轉移，尤其是到末期時會大量轉移，特定癌症理賠有分重症、輕症，有的一發現就是重症，有的則是移轉而來的，可能造成保戶來申請理賠時，因為不符合特定癌症項目，就拿不到理賠，但其實有可能是特定癌症所移轉而來的。

保險局表示，在各家公司評估與盤點後，第二類針對特定癌症加倍給付癌症險多，也就是保單中已有針對所有的癌症給付，但其中針對特定癌症因為治療費用較高需加倍給付，這類型就不用跟著改款；需要停售改版的，主要是第一類，也就是僅針對部分的特定癌症才理賠保險金。

在保險局盤點後，第一類需要停售改版的癌症險，產險公司有2張、壽險公司有5張，產險公司已有1張主動停售，剩下1張還在評估中，壽險公司有1張已停售，還有4張正在評估中。