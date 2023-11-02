黃勝良 「水干創作個展」海灣假日酒店登場

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水墨名師黃勝良，11/1 ~113/1/31日在新北市海灣假日酒店藝廊舉辦「水干創作個展，11月6日下午兩點舉行開幕茶會，將由黃老師親秀水干技法現場揮毫，精彩難得，歡迎民眾前往欣賞。

黃勝良對自己的道岩水干作品的詮釋是：可遠觀、可近觀、可宏觀、可微觀。「宏觀悟道，微觀見奇。每一幅作品、每一個細節，從不同角度、不同心境觀賞都有不同的體會。」談到礦岩宏觀與微觀，他指出，天然礦岩如硃砂，水晶末、雲母金等。宏觀是以寬廣的角度，注重對整理的理解及掌握；如莫高窟及西藏的唐卡，永遠不會褪色。微觀是細微的觀賞，天然礦岩的千變萬化，

每個角度無限創意及變化，細細欣賞微觀帶來的驚喜。

水干畫要畫好的眉角是？他說，不急不徐的讓清水與礦岩顏料隨著心自然碰撞，若要畫出好作品就要先把心放慢，讓顏料自然堆疊，觀察水的乾濕變化，感受水干的自然流動，道法自然，才能水心手合一。黃勝良說到，每一幅畫的過程，對於急性子的他來說，都彷若上了寶貴的一課。他期待能透過本次於深坑海灣假日酒店個展與喜愛畫作的朋友交流。

水干創作個展資訊：112/11/1 ~113/1/31日。開幕茶會：112/11/6 下午二時(15F 海灣假日酒店藝廊/嘉賓軒），活動內容：水干技法現場精彩揮毫。地點：新北市深坑區北深路三段265號，電話：02-2662-8000。