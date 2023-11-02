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經濟部產業發展署引領觀光工廠 台北國際旅展繽紛登場

  • 工商時報 陳宗慶
經濟部產業發展署引領觀光工廠，ITF 2023台北國際旅展繽紛登場。圖／產業發展署提供
經濟部產業發展署引領觀光工廠，ITF 2023台北國際旅展繽紛登場。圖／產業發展署提供

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2023 ITF台北國際旅展自11月3日至11月6日於台北南港展覽館一館盛大登場。經濟部產業發展署以「觀光工廠自在遊」為主題，精選11家國際亮點觀光工廠與優良觀光工廠一同參展。以創意的觀光列車，串聯全國各地的觀光工廠，呈現另類的旅遊體驗；現場更有互動遊戲精彩禮品獎不完，歡迎您到K015攤位來逛逛。

產業發展署表示，本次旅展匯聚11家特色觀光工廠，包括台灣滷味博物館、裕賀牛觀光工廠、宏裕行花枝丸館、奇美食品幸福工廠、興隆毛巾觀光工廠、緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、寶熊漁樂碼頭、手信霧隱城、台灣足鞋健康知識館及噶瑪蘭酒廠一同參展。展區以觀光列車意象串聯全台觀光工廠，呈現出觀光工廠的獨特美學、歡樂氣氛與體驗特色。此外每個整點還有「好禮獎不完」活動，排隊參加民眾，只要說出您想去的觀光工廠，就有機會獲得精彩禮品，請把握機會務必來觀光工廠攤位一起遊玩。

經濟部產業發展署一直致力於帶領台灣產業創新升級與轉型，以產業需求為導向提供全方位服務，隨著疫情解除，觀光業逐漸復甦，期盼透過參加2023 ITF台北國際旅展，讓民眾能夠持續認識觀光工廠，並看到各產業的獨特面貌。邀請您不僅參觀旅展，也歡迎親身到全國159家觀光工廠參觀，體驗各產業的獨特魅力。觀光工廠不僅提供精彩的DIY活動，還可以深入了解產業文化及知識，絕對是您不得錯過的旅遊體驗。更多觀光工廠資訊，請上觀光工廠自在遊網站（http://taiwanplace21.org.tw）查詢。

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