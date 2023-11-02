《數雲端》走著瞧-創Q3每股盈餘0.44元 首創連3季獲利

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【時報記者莊丙農台北報導】Gogolook走著瞧-創(6902)公布第3季財報，單季歸屬母公司業主淨利0.14億元，每股盈餘為0.44元，累計前3季歸屬母公司業主淨利0.27億元，每股盈餘為0.85元。Gogolook表示，由於三大產品線今年以來營收成長皆相當強勁，加上受惠於美元走強，匯兌利益挹注下，即使持續投資人才與海外市場，仍是自公司成立以來首度達成連續3季獲利。

走著瞧-創第3季合併營收為1.87億元，年增86％，前3季合併營收為5.59億元，年增95％，持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。在各產品線中，前3季以數位廣告成長動能最強，年增168％，佔前3季營收比重51％，因廣告優化效益提升成長較為顯著，並與以訂閱制 (SaaS) 為主的信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張。信任雲服務營收前三季年增41％，佔營收比重32％。受惠於疫情解封後信用卡辦理商機大幅成長，以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，前3季年增75％，佔營收比重17％，在逐漸回歸常態的同時，袋鼠金融Roo.Cash將在陸續推出新功能與拓展多元商品的策略下持續成長。

第3季營業淨利為0.08億元，單季毛利率為90％，較第2季92％微幅減少，然較去年同期增加4個百分點，並在小幅匯兌利益下，第3季每股盈餘為0.44元。

在今、明年業績能見度不錯的情況下，Gogolook將更著重2025年以後的成長，透過強化防詐資料庫、精進AI演算技術與人才招募，Gogolook將能夠持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，達成優於產業平均的長期成長。