《電週邊》宏碁小金雞安圖斯推出AI伺服器 支援多張NVIDIA L40S GPU

【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)旗下子公司Altos安圖斯致力於提供AI應用開發解決方案，推出「Altos aiWorks人工智慧運算平台」之Altos BrainSphereTM R380 F6伺服器，支援多張NVIDIA L40S GPU且搭載Intel Xeon第四代處理器，提供卓越的運算效能，為生成式AI領域的高效運算提供了嶄新選擇。

AI不僅僅是一項技術，更是改變世界的重要推手，例如AI生成圖像、語言處理和自主學習等領域的嶄新應用正在不斷興起。安圖斯科技總經理李占傑表示：「安圖斯科技一直以來堅持創新，致力於為客戶提供高效能、可靠的伺服器解決方案，為市場提供全方位生成式AI運算平台方案的廠商。生成式AI引領出一個重要的AI應用發展趨勢，用戶透過安圖斯研發的『Altos aiWorks人工智慧運算平台』可輕鬆設定單一或多張GPU、CPU、記憶體及儲存資源，以最佳化訓練和推論，縮短AI開發及部署時間。」

企業在處理龐大的數據集和複雜的計算工作負載時，對計算資源的需求變得更加迫切。Altos BrainSphereTM R380 F6伺服器應運而生，不僅能夠輕鬆滿足現代企業的計算基礎設施需求，還在協助加速人工智慧訓練和推論工作負載方面表現出色，有力地支持企業的AI模型開發。這款伺服器內置了獨立的GPU和CPU氣流通道，這不僅有助於保持穩定的運行溫度，還能夠確保高性能的持久運算，對需要長時間運行的AI工作負載尤其重要；此外，其靈活的儲存和網路模組設計讓系統的應用更具多樣性和彈性。無論是處理大規模數據分析、深度學習、機器學習還是其他高度計算密集型任務，Altos BrainSphereTM R380 F6伺服器都能夠提供卓越的性能和可擴展性，確保工作能夠高效執行。