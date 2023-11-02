世新中文系傳114學年度停招「觀感負面」 系學會籲重新考量

世新大學中文系傳出將於114學年度停招，系學會今日發布聲明，強調不該以招生率隨意削減重要學科，且就學校與學生受教權來說，如此決定在整體社會文化都是負面觀感，決策者應重新考量，並提出其他解決方案。

世新大學中文系學會表示，中文系作為一個承載豐富文化與歷史遺產的學科，對於文化傳承和教育多樣性具有不可替代的作用。中文系不僅是語言學習的場所，更是文化、思想與價值觀交流的重要基地。因此決定停招中文系不僅是世新大學自身的一大損失，更對整個社會文化造成威脅。

世新大學中文系學會提到，中文系老師除了為中文系學生服務外，更在校內開設了許多通識、大一國文課程，中文系選修課程亦向全校所有希望增進自身文學素養的學生開放。學校停招中文系的決策如若通過，加之校方並未明文承諾和保障老師們停招後的出路，為了自身的職業生涯規劃及經濟現實考量，老師們必需考慮另謀他路，屆時不但影響中文系的課程資源，也對全校學生的受教權有所影響。

世新大學中文系學會認為，世新大學作為一所傳播大學，每年向社會輸送大量傳播類人才。走出世新大學的學生們，未來多是台灣社會傳播媒體的中堅力量，我們未來接觸與締造的，是新聞、電影、電視劇等，與大眾息息相關的文化媒體。中文根柢是媒體人基石，換而言之，這是理應最重視「內容」的大學，而這樣毫無疑問應重視傳播與品質的學校，如今卻決定要停招中文系？

世新大學中文系學會指出，大學是具有公共性的，一所大學、一個科系的存在並非僅為所謂的「招生率」，而在於能夠給社會帶來的效益。一所以傳播作為其招牌的大學，卻開了全台大專院校中，針對中文系大學部的第一槍，其影響遠超出世新大學本身，這究竟是想傳達怎樣的一種價值觀？這無異於公然告訴社會大眾：「世新所謂傳播，僅為技藝，卻無最重要的人文社會內涵。在如今的時代下，人類的思想與文化已經不是社會必需品，唯有流量是王道。」世新作為一所老牌傳播大學，卻只重視技藝、忘了追尋「我們究竟想表達什麼」豈不是與傳播這條道路上、眾多前輩們的理念背道而馳？

世新大學中文系學會強調，學校高層不斷強調招生率不足，卻始終拿111學年度的54％招生率說話，但今年112學年度的招生率已達87％，更甚於去年的數值，學校為何只選擇性地揭露往年數據？又為何在招生率已明顯提升的本學年度，突然提出中文系招生不足 ？

世新大學中文系學會說，本次停招說明會時間為校定期中考後一週，而部分課程因進度較慢選擇延後考試，導致期中考與說明會的時間相撞。定於期中考期間向學生召開說明會，是否故意為之？學生本就承受期中壓力，校方在此時傳出將停招中文系，亦未安排相應的心理輔導，中文系大部分學生都受此風波影響，試問校方此舉，是否要讓學生在期中放棄學業，去爭取自己本應享有的權利？

關於校方提出的少子化衝擊論點，世新大學中文系學會強調，是當前許多高等教育機構所面臨的實然挑戰，但這不應成為犧牲核心學科、忽略教育多樣性和文化責任的理由。相反，這正是我們需要更加重視人文教育，培養學生的全面發展與批判性思維的時刻。誠如十月時，台灣演義介紹世新大學創校人成舍我先生的專題中，前校長成嘉玲女士所言：「不能因為經費減少或者學生減少，我覺得不能(因此)不投資學校，所以我們要繼續的投資。」憶起成舍我先生，陳校長亦提及他「再小的東西，他也是非常珍惜；再大的東西，他也願意投資。」一所傳播學校的中文系，便是那個即便小也應珍惜、即便大也該投資的存在。當少子化成為各大專院校共同問題時，學校應該尋求創新的解決方案，而非隨意地削減或取消重要學科。