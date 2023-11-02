南市府辦理強化供應鏈資安防護工作坊 助產業智慧轉型

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺南市政府經濟發展局為協助強化臺南在地企業對於資訊安全的認識與系統管理應用，進而推動產業數位轉型、以利接軌國際趨勢，於11月2日假南科商務會館，舉辦「強化供應鏈資安防護工作坊」。

在現今的數位轉型之下，已徹底轉變了傳統價值鏈模型，而資訊更是企業重要的資產，左右著企業的營運策略，資訊安全是為了防範資訊遭受到不正當的侵害，以確保營運的持續性。國際對於供應鏈資安議題亦是愈加重視，許多國際大廠對於加強關鍵供應鏈安全和韌性的著重，逐漸演化為全球產業的共識。因此，符合國際標準的資安系統，以及相關人員的培訓則是產業提升競爭力的關鍵要素。

臺南市長黃偉哲表示，由於臺南產業的多元與成熟發展，資安對臺灣產業發展至關重要，尤其在數位轉型上，提升資安韌性已成為產業的必要作為。而從供應鏈角度來看，市府對於產業資訊安全的推動與落實，的確是刻不容緩。臺南市政府以站在產業最佳推手的立場，對於協助提升產業的資安意識與強化供應鏈資安防護工作，更是義不容辭。

經濟發展局林榮川局長也說明，資安的價值，能夠讓國內產業的地位變得更穩固，讓臺灣產業成為全球最值得關注並信賴的標誌，臺南市政府始終對產業發展投入高度的關切以及責任，藉由本次「強化供應鏈資安防護工作坊」，帶領臺南產業業者從對資訊安全的認識、控管風險成本、到提升產業的競爭力，透過不斷的審視與改進，促進臺南產業茁壯發展。