簡立忠：證交所全力排除障礙 孕育潛力獨角獸

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證交所總經理簡立忠今（2）日指出，去年至今，受地政治、美國通膨及升息等利空衝擊，全球主要股市都走跌，台股上半年即在AI人工智慧題材橫空出世的助攻下，躍居全球第四強；另一方面，證交所極排除優質新創公司走向資本市場的障礙，以孕育我國潛力獨角獸。

證交所今日舉辦112年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會、暨111年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎，證交所頒發獎座表揚於盡職治理資訊揭露評比中獲獎的優良證券商。

此次宣導會，證交所邀請金管會證期局、券商公會、證券商經紀及自營高階主管，共計約160餘人與會。除協助證券商擴大業務商機與效益外，同時也汲取證券商的興革意見，戮力堆疊資本市場與日俱進的基石。

簡立忠致詞表示，去年至今，全球受到烏俄戰爭地緣政治風險增溫、美國聯準會因應通膨加快升息等負面因素影響，主要股市都呈現下跌走勢，臺股加權指數的表現卻能在今年上半年，人工智慧題材橫空出世的助攻下，躍居全球第四強。

簡立忠並說，此外，證交所為提升創新版的掛牌績效，高層身先士卒奔走新創園區，直接與業者面對面訪談，排除優質新創公司走向資本市場的障礙，積極孕育我國潛力獨角獸。

在永續發展方面，簡立忠指出，今年2月政府公布「氣候變遷因應法」，正式將「2050年淨零排放」列為法定目標，證交所與國發基金共同出資成立的臺灣碳權交易所，已揭牌營運，日後將負起國內碳權交易、國際碳權買賣以及碳諮詢宣導服務等重責大任。

他強 調，碳權交易所的設立，不但是臺灣永續淨零實踐的國際戰略關鍵推手，更是各界引頸期盼的減碳契機。未來碳權交易所將透過碳定價激勵企業及政府減碳、創造減碳誘因、鼓勵低碳科技創新等措施，打造零碳生態圈。

此外，金管會證期局副局長高晶萍出席致詞則表示，國際政經情勢劇變，我國資本市場應當加速興革，持續提升競爭力。金管會將持續接納各項改革建議，攜手證券業者與周邊單位提昇臺灣資本市場的國際競爭力，共同創造證券期貨市場美好未來。

此外，鑒於我國詐騙事件頻傳，高晶萍表示，金管會本於維持資本市場健全與秩序的初衷，將持續擴大與各公私部門的合作，協力打擊金融犯罪，並設立反詐騙諮詢專線，強化對高齡客戶的保護措施。

在公司治理方面，高晶萍說，金管會則期許機構投資人在投資或履行受託人責任時，應本於資金提供者的長期利益與社會責任，關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會行使投票權、與被投資公司經營階層對話與互動、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等方式，深化資本市場的公司治理。

高晶萍進一步表示，111年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」國內組包括投信、保險、銀行及證券公司等共30家獲獎，其中證券商囊括臺銀、第一金、統一、中國信託、兆豐、凱基、華南永昌、富邦及永豐金等9家。

高晶萍說，顯見證券商對於盡職治理的重視與投入。未來金管會將持續透過更透明的定期評比機制，讓機構投資人之間的良性競爭，發揮標竿功能，進而相互砥礪，提升我國資本市場公司治理水準。