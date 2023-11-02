AI帶旺HBM飛速成長 7檔概念股搭順風車

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【旺得富理財網 黃順德】5G、人工智慧已是大勢所趨，單靠CPU與GPU聯手逐漸不夠用了，永誠國際投顧分析師楊少凱認為，除了要依靠熱、網通等等題材之外，記憶體族群也將扮演要角。

台灣已是美光全球最大生產基地，美光也是全台最大雇用外商，未來的潛力不容忽視；記憶體廠商南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）也不約而同認為，記憶體最壞的時機已過，隨著大廠減產，明（2024）年市況也可望好轉。

據集邦（TrendForce）調研數據指出，AI伺服器可望帶動記憶體需求成長，以現階段而言，一般伺服器的DRAM普遍配置約為500至600GB左右，而AI伺服器在單條模組上則多採64至128GB，平均容量可達1.2至1.7TB之間，未來甚至會推升到2.2至2.7TB，發展可期。

一般的DRAM介面位元寬來說大概為64至128位元，但高頻寬記憶體（HBM）透過 DRAM堆疊的方式就將位元寬提升到了1,024位元以上，不只大幅增加可作業的容量空間還縮小了整體的占用空間，最重要的是它具有較低的功耗，滿足大型AI模型和高性能計算需求。

AI伺服器不僅帶旺HBM，促使DDR5需求急速上升，其概念股包括南亞科（2408）、群聯（8299）、宜鼎（5289）、愛普*（6531）、力成（6239）、威剛（3260）、優群（3217）等。法人最看好南亞科，預計明年營收將年成長雙位數，毛利率將回升逾20％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。