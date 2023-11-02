《財政》普發現金領取期限截止 2348萬人請領、這方式最多

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【時報記者葉時安台北報導】財政部國庫署表示，在相關部會通力合作下，自今年112年3月22日「登記入帳」開放登記以來，普發現金整體作業順暢，截至領取期限今年10月31日止，請領民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%，執行成果良好，顯示普發現金政策受民眾高度肯定。

財政部國庫署進一步表示，在2348萬餘請領民眾中，以登記入帳938萬餘人最多，占比40.0%；其次是ATM領現，有570萬餘人，占比24.3%；直接入帳約有425萬人，占比18.1%；郵局領現有408萬餘人(含10月份新生兒3409人)，占比17.4%；收容人造冊4.7萬人，占0.2%；偏鄉造冊3085人，占0.01%。

財政部國庫署提醒，雖然一般民眾領取普發現金期限已截止，但今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為113年1月31日。前往郵局臨櫃領取時，請務必攜帶新生兒出生證明以及生母或生父具照片之身分證明文件，如果生母或生父委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件。另外，配合醫療院所新生兒通報時程，建議民眾於新生兒出生10日後(預留醫療院所通報及資料傳送普發現金平台時間)再前往郵局臨櫃領取，避免白跑一趟。

此外，民眾在本年10月31日1988客服專線營業時間結束前進線案件，以及10月30日及10月31日由財政部國庫署受理民眾撥打電話案件，還有10月31日下午18時30分後透過語音及文字留言申請等案件，均由1988客服專線錄案處理，1988客服專線將儘快聯絡民眾補件，經查明領取資格後，將再通知民眾，鑑於近期案件量大，請民眾耐心等候通知。

財政部國庫署進一步提醒，全民共享普發現金登記網站(https://6000.gov.tw)及ATM領現，配合領取期限截止，已不再提供服務，但普發現金宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)及1988客服專線仍持續提供服務至113年1月31日，民眾如遇有新生兒領取疑問，可撥打1988客服專線詢問，也可透過普發現金宣導網站點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。

財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。